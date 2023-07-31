Для великої родини: названо найкращі семимісні автомобілі з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 сучасних семимісних автомобілів, які мають безліч переваг. Ці моделі чудово підходять для великої родини.
Британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом. Усі ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку сімейних автомобілів існує серйозна конкуренція. На вибір доступно безліч моделей із семимісним салоном.
У рейтингу представлені найкращі семимісні мінівени та кросовери. Ці моделі чудово підходять для великої родини.
Топ 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом:
10. Seat Alhambra
Seat Alhambra приємно здивував експертів своєю керованістю. Також цей мінівен пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- є потужні двигуни;
- багате оснащення.
Мінуси:
- високий рівень шкідливих викидів;
- жорстка підвіска.
9. Ford S-Max
Ford S-Max пропонує приємну керованість і практичний інтер'єр. Додайте до цього сім посадкових місць і ви отримаєте чудовий сімейний автомобіль.
Плюси:
- приємна керованість;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця на третьому ряду сидінь;
- неякісний інтер'єр;
- велика витрата палива.
8. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq має стильний дизайн і багате оснащення. Також цей кросовер помітно розкішніший за своїх конкурентів.
Плюси:
- якісний інтер'єр;
- відмінні дизельні двигуни;
- невисока вартість.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- не найпрактичніший.
7. Citroën Berlingo
У Citroën Berlingo багато уваги приділено внутрішньому простору. Це недорогий мінівен із високим рівнем практичності.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- відмінні бензинові двигуни;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- небагате оснащення;
- неприємна керованість.
6. Ford Galaxy
Ford Galaxy пропонує багато простору в салоні. Це дуже практичний мінівен із містким багажником.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- приємна керованість;
- безліч комплектацій на вибір.
Мінуси:
- немає деяких систем безпеки в базовій версії;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. Volvo XC90
Volvo XC90 вирізняється високим рівнем розкоші та безпеки. Цей автомобіль також пропонує просторий інтер'єр, в якому достатньо місця для семи осіб.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- високий рівень практичності;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- погана шумоізоляція;
- не найнадійніший.
4. Citroën Grand C4 SpaceTourer
Citroën Grand C4 SpaceTourer виділяється серед конкурентів своїм футуристичним дизайном і багатим оснащенням. За словами експертів, це один із найзручніших мінівенів на ринку.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- відмінна оглядовість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система.
3. Volkswagen Touran
Volkswagen Touran пропонує просторий і практичний інтер'єр. Також цей мінівен має приємну керованість.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- зручні сидіння;
- приємна керованість.
Мінуси:
- висока вартість;
- небагате оснащення;
- висока витрата палива;
- низький рівень надійності.
2. Audi Q7
Audi Q7 є дуже розкішним і універсальним сімейним автомобілем. Він чудово підходить для далеких поїздок і вирізняється чудовою якістю збірки.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- комфортна підвіска;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- гібридні версії недоступні з інтер'єром на сім посадкових місць;
- висока вартість експлуатації.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 пропонує високий рівень практичності та має стильний дизайн. Також цей кросовер відрізняється комфортним інтер'єром.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- приємна керованість;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- мало місця над головою;
- незручна інформаційно-розважальна система.
Раніше Фокус розповів, що експерти назвали 10 кросоверів у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу.