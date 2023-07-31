Для великої родини: названо найкращі семимісні автомобілі з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 сучасних семимісних автомобілів, які мають безліч переваг. Ці моделі чудово підходять для великої родини.

Британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом. Усі ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку сімейних автомобілів існує серйозна конкуренція. На вибір доступно безліч моделей із семимісним салоном.

У рейтингу представлені найкращі семимісні мінівени та кросовери. Ці моделі чудово підходять для великої родини.

Топ 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом:

10. Seat Alhambra

Seat Alhambra має приємну керованість Фото: SEAT

Seat Alhambra приємно здивував експертів своєю керованістю. Також цей мінівен пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр.

Плюси:

високий рівень практичності;

є потужні двигуни;

багате оснащення.

Мінуси:

високий рівень шкідливих викидів;

жорстка підвіска.

9. Ford S-Max

Ford S-Max пропонує практичний інтер'єр Фото: Ford

Ford S-Max пропонує приємну керованість і практичний інтер'єр. Додайте до цього сім посадкових місць і ви отримаєте чудовий сімейний автомобіль.

Плюси:

приємна керованість;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця на третьому ряду сидінь;

неякісний інтер'єр;

велика витрата палива.

8. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq розкішніший за своїх конкурентів Фото: Skoda

Skoda Kodiaq має стильний дизайн і багате оснащення. Також цей кросовер помітно розкішніший за своїх конкурентів.

Плюси:

якісний інтер'єр;

відмінні дизельні двигуни;

невисока вартість.

Мінуси:

неприємна керованість;

не найпрактичніший.

7. Citroën Berlingo

Citroen Berlingo вирізняється практичним інтер'єром Фото: Citroen

У Citroën Berlingo багато уваги приділено внутрішньому простору. Це недорогий мінівен із високим рівнем практичності.

Плюси:

комфортна підвіска;

відмінні бензинові двигуни;

високий рівень практичності.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

небагате оснащення;

неприємна керованість.

6. Ford Galaxy

Ford Galaxy просторіший, ніж Ford S-Max Фото: Ford

Ford Galaxy пропонує багато простору в салоні. Це дуже практичний мінівен із містким багажником.

Плюси:

практичний інтер'єр;

приємна керованість;

безліч комплектацій на вибір.

Мінуси:

немає деяких систем безпеки в базовій версії;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Volvo XC90

Volvo XC90 є дуже безпечним кросовером Фото: Volvo

Volvo XC90 вирізняється високим рівнем розкоші та безпеки. Цей автомобіль також пропонує просторий інтер'єр, в якому достатньо місця для семи осіб.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

високий рівень практичності;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

погана шумоізоляція;

не найнадійніший.

4. Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer є одним із найзручніших мінівенів на ринку Фото: Citroen

Citroën Grand C4 SpaceTourer виділяється серед конкурентів своїм футуристичним дизайном і багатим оснащенням. За словами експертів, це один із найзручніших мінівенів на ринку.

Плюси:

просторий інтер'єр;

відмінна оглядовість;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran має просторий інтер'єр Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran пропонує просторий і практичний інтер'єр. Також цей мінівен має приємну керованість.

Плюси:

просторий інтер'єр;

зручні сидіння;

приємна керованість.

Мінуси:

висока вартість;

небагате оснащення;

висока витрата палива;

низький рівень надійності.

2. Audi Q7

Audi Q7 пропонує високий рівень розкоші Фото: Audi

Audi Q7 є дуже розкішним і універсальним сімейним автомобілем. Він чудово підходить для далеких поїздок і вирізняється чудовою якістю збірки.

Плюси:

є потужні двигуни;

комфортна підвіска;

висока якість збірки.

Мінуси:

неприємна керованість;

гібридні версії недоступні з інтер'єром на сім посадкових місць;

висока вартість експлуатації.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 став лідером цього рейтингу Фото: Stellantis

Peugeot 5008 пропонує високий рівень практичності та має стильний дизайн. Також цей кросовер відрізняється комфортним інтер'єром.

Плюси:

високий рівень практичності;

приємна керованість;

зручні сидіння.

Мінуси:

небагате оснащення;

мало місця над головою;

незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що експерти назвали 10 кросоверів у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу.