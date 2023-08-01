В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі

У липні продажі нових автомобілів зросли одразу на 45%. Український авторинок уже вийшов на рівень 2015 року.

Авторинок України продовжує відновлюватись в умовах війни. За липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Таку статистику навела асоціація "Укравтопром".

Порівняно з червнем відмічено невеликий спад продажів на 5%, проте порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових авто в Україні зросли відразу на 45%.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

Втім, практично на стільки ж (на 46%) продаж автомобілів нижче, ніж у 2021 році. Авторинок України зараз перебуває на рівні 2015 року.

П'ятірка лідерів ринку залишається незмінною. Перше місце зберегла Toyota (883 продані авто), друге – Renault (564 шт.), а третє – Volkswagen (525). Замикають ТОП-5 Skoda (493 авто) та BMW (385).

Як і раніше, найпопулярніший автомобіль в Україні – кросовер Renault Duster. У липні купили 552 ці автомобілі.

Загалом за 7 місяців 2023 року в Україні продано 32,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 51% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові кросовери в Україні.

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