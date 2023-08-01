Китайці представили розкішного конкурента Toyota Highlander за $36 500 (фото)

Hongqi HS7 доступний у шести- та семимісному виконанні. Кросовер оснащений "м'якою" гібридною силовою установкою потужністю 252 сили та здатний розганятися до сотні за 8,5 секунди.

У Китаї відкрито попереднє замовлення на новий трирядний кросовер Hongqi HS7 другого покоління. Новинка відрізняється стильним дизайном та розкішним інтер'єром. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Hongqi HS7 спочатку був відомий як Hongqi HS6, але пізніше модель вирішили перейменувати. Кросовер доступний у чотирьох комплектаціях та пропонує багате оснащення.

Дизайн Hongqi HS7 виконаний у фірмовому стилі бренду. Спереду з'явилися велика решітка радіатора в стилі Rolls-Royce та роздільна оптика.

Спереду розташована велика решітка радіатора Фото: autohome.com.cn

Ззаду встановлені L-подібні ліхтарі, які з'єднані в один блок. На бампері розміщено фальшиві вихлопні патрубки.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Розміри нового Hongqi HS7 можна порівняти з Toyota Highlander. Проте китайський кросовер на 147 довший і на 35 мм ширший за свого конкурента.

Габарити Hongqi HS7 2023:

довжина — 4995 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1760 мм;

колісна база — 2920 мм.

Новий Hongqi HS7 можна замовити із шестимісним або семимісним салоном. На кожному ряді сидінь є багато місця для ніг та підсклянники.

В інтер'єрі встановлені 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрова панель приладів. Також передбачено бездротову зарядку та прихований відсік з підсклянниками.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Hongqi HS7 оснащений 2,0-літровим двигуном з "м'яким" гібридом потужністю 252 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Він працює у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Кросовер доступний з переднім та повним приводом. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,5 та 8,8 секунди відповідно.

Вартість Hongqi HS7 складає від 259 800 до 335 800 юанів (від 36 500 до 47 200 доларів). Топова версія кросовера пропонує системи допомоги при керуванні другого рівня, регульовану підвіску та камери кругового огляду.

Раніше Фокус писав, що у Китаї під час випробувань помітили новий електрокросовер Nio EC6 NT2.