Шведська якість: вінтажний Volvo завівся і поїхав після 30 років простою в лісі (відео)

Volvo Amazon покритий шаром бруду і місцями проржавів, а його салон завалений мотлохом. Проте, автомобіль зміг завестися і поїхати.

Завидну живучість продемонстрував старовинний Volvo Amazon 1970 року. Шведський автомобіль простояв 30 років покинутим у лісі, але його вдалося оживити. Відео опублікував у Youtube шведський блогер Hampus Granstrom.

Авто вкрите шаром бруду і місцями проржавіло Фото: скриншот / YouTube

Volvo Amazon виявили на лісовій галявині на півночі Швеції. За номером вдалося встановити, що автомобіль не експлуатували щонайменше три десятиліття.

Салон Volvo Amazon завалений мотлохом Фото: скриншот / YouTube

Роки простою просто неба дали про себе знати. Автомобіль вкритий шаром бруду і місцями проржавів, а фарба на кузові потріскалася.

Втім, салон Volvo Amazon у відносно непоганому стані, хоча потребує хімчистки. До того ж, він завалений мотлохом.

Двигун Volvo Amazon вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Проте найбільше здивував двигун Volvo Amazon. 1,8-літрова бензинова четвірка потужністю 75 к. с. добре збереглася. Її почистили, залили мастило, під'єднали акумулятор і подали паливо — і авто завелося.

Volvo зміг своїм ходом дістатися до майстерні своїм ходом Фото: скриншот / YouTube

Мало того Volvo Amazon зміг самостійно поїхати. Машина своїм ходом дісталася до майстерні і тепер на неї чекає реставрація.

Сімейну модель Volvo Amazon випускали з 1956 по 1970 роки. Загалом зібрано 667 791 авто.

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