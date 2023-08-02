Перегони на мотоблоках: у Таїланді відбулося незвичайне змагання фермерів (відео)

У цих перегонах немає певного регламенту, що дає учасникам повну свободу дій. У змаганнях можна помітити найнезвичайніші транспортні засоби на базі мотоблоків.

У Таїланді відбулися незвичайні перегони на мотоблоках для рисових полів. У цих змаганнях фермери змагаються у швидкості, перебуваючи навстоячки. Відео опублікували на YouTube-каналі CB Media.

У Таїланді регулярно проводять такі незвичайні перегони. У них фермери перетворюють мотоблоки на перегонові боліди, якими потрібно керувати стоячи. Це виглядає доволі видовищно.

Ці мотоблоки виглядають як стародавні колісниці, але оснащені двигунами. Також для учасників передбачено екіпірування для захисту.

У цих перегонах немає певного регламенту. Тому учасники можуть модернізувати свої мотоблоки так, як захочуть.

Деякі фермери оснастили свої мотоблоки просунутою підвіскою та трансмісією. Це дало їм змогу з легкістю обігнати суперників.

У Таїланді такий транспорт називається "еконг". Він використовується як плуг для різних сільськогосподарських робіт.

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