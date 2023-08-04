Опубліковано зображення нового британського суперника Skoda Fabia і VW Polo за 15 000 євро

Новий MG 3 2024 стане виразнішим на вигляд. Хетчбек В-класу запропонують не тільки в бензиновій, а й у гібридній версії.

MG готують друге покоління моделі 3. Компактний хетчбек В-класу з'явиться у 2024 році, а поки що в інтернет просочилися його патентні зображення. Їх опублікували на сайті Autoweek.

Широка решітка радіатора поєднується з розкосими фарами

Зображення MG 3 2024 зареєстровані в європейському патентному бюро. Це дає зрозуміти, що ринок Європи стане ключовим для моделі. Її конкурентами стануть Skoda Fabia, Volkswagen Polo і Peugeot 208. Хетчбек може з'явитися в нашій країні, адже його перше покоління у нас продавалося.

Новий MG 3 кардинально зміниться порівняно з попередником і стане елегантнішим на вигляд. У дизайні відчувається вплив флагманської моделі MG 7.

У дизайні MG 3 2024 переважають плавні лінії. У нього виражений "ніс", і довгий капот, а боковини виконані рельєфними. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими фарами. Заднє скло прикрите спойлером.

Боковини виконані рельєфними

Салон MG 3 2024 не показали, тримають у секреті і характеристики моделі. Відомо тільки, що хетчбек запропонують у бензиновій і гібридній версіях. У першому випадку стартова ціна становитиме близько 15 000 євро, у другому — менше 20 000 євро.

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