Найбільший Nissan знімуть із виробництва: відомі причини (фото)

Рамний пікап Nissan Titan випускають у США з 2005 року, і він так і не став настільки масовим, як основні конкуренти. Не виключено, що на зміну йому прийде нова електрична модель.

Nissan припинить випускати повнорозмірний пікап Titan. Останні автомобілі випустять влітку 2024 року. Інформацію підтвердили представники японського автовиробника сайту The Autopian.

Причин відмови від Nissan Titan кілька. Головна з них — низький попит на модель. Великий пікап створювали спеціально для американського ринку, але по-справжньому популярним він не став.

Попит на Nissan Titan різко впав Фото: Nissan

Розробники Nissan Titan планували продавати по 100 000 авто на рік, однак цього результату так і не було досягнуто. Найкращим став показник 2005 року — 86 945 проданих авто. Останніми роками попит на модель знижується: за 2022 рік купили близько 15 000 Nissan Titan, а у 2023 році продажі знизилися ще на 5,9%. Конкуренти від Ford, Chevrolet та Ram набагато масовіші.

Друга причина згортання виробництва Nissan Titan — перепрофілювання підприємства в штаті Міссісіпі на випуск електрокарів. Не виключено, що серед них буде й новий пікап.

Рамний пікап Nissan Titan випускають із 2004 року. Нинішнє покоління моделі сягає в довжину від 5,79 до 6,19 м — це найбільший легковий Nissan. Авто оснащене 5,6-літровим V8 на 400 к. с. і коштує від $47 665.

Раніше Фокус розповідав, що новий Nissan Qashqai 2024 вперше помітили на дорогах.

Також ми писали, що Honda зніме з виробництва свою найоригінальнішу модель.