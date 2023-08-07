На аукціон виставлено знаменитий суперкар із фільму "Вовк з Волл-стріт" (фото, відео)

У зйомках фільму "Вовк з Волл-стріт" використовували Lamborghini Countach 1989 року. За сюжетом, суперкар розбили в ДТП.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Lamborghini Countach 1989 року. За раритетне авто планують виручити близько 2 мільйонів доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Суперкар добре зберігся Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Countach зараз користується підвищеним попитом у колекціонерів, але, як правило, ці авто приблизно вдвічі дешевші. Настільки висока ціна зумовлена тим, що суперкар знімався в знаменитому фільмі Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт".

За сюжетом, герой Леонардо Ді Капріо купив дорогий суперкар Lamborghini Countach, а пізніше сів за кермо під дією наркотиків і розбив машину в ДТП. У зйомках використовували два авто, й одне з них дійсно знищили. Друга машина збереглася та перебуває в чудовому стані.

За авто планують виручити до 2 мільйонів доларів Фото: RM Sotheby's

Авто належить до версії Lamborghini Countach 25th Anniversary. Таких купе випустили всього 657, і це була фінальна версія моделі.

Суперкар Lamborghini оснащений 5,2-літровим V12 потужністю 455 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с і розвиває 295 км/год.

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