Найперший Land Rover відновили з купи металу і випробували у складному ралі (відео)
Найперший випущений Land Rover виявили занедбаним на фермі та відреставрували. Позашляховик витримав складний автопробіг через пустелю.
У Великій Британії повернули до життя перший серійний Land Rover. Позашляховик кілька десятиліть простояв просто неба, але був відновлений і взяв участь у складному ралі в пустелі Гобі. Про це розповів на своєму Youtube-каналі екс-зірка Top Gear і ведучий шоу The Grand Tour Річард Гаммонд.
Найперший Land Rover довгий час вважався втраченим. Авто, випущене 29 липня 1948 року, спочатку хотіли подарувати британській королівській сім'ї, проте для них створили особливий Land Rover, а перший серійний позашляховик купив професор із Ньюкасла.
Land Rover кілька разів змінював власників і в 70-х його сліди були втрачені. Однак кілька років тому авто виявили покинутим на подвір'ї старої ферми в Англії. Власник позашляховика помер, а його родина не знала про цінність авто.
Авто викупили і продали на аукціоні мільярдеру серу Джиму Редкліффу. Він є палким шанувальником старовинних Land Rover і навіть налагодив випуск сучасних позашляховиків Ineos Grenadier з дизайном у дусі першого Defender.
Десятиліття просто неба далися взнаки: Land Rover перетворився на купу металу. Джим Редкліфф найняв найкращих фахівців і витратив 2 роки на реставрацію авто.
Land Rover повернули до життя, але вирішили не перефарбовувати. А замість музею він вирушив у складне ралі. Джим Редкліфф організував пробіг ретроавто через пустелю Гобі і сам сів за кермо позашляховика. Складне випробування не стало проблемою для вінтажного автомобіля — він пройшов його від початку і до кінця.
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