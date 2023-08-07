Найперший Land Rover відновили з купи металу і випробували у складному ралі (відео)

Найперший випущений Land Rover виявили занедбаним на фермі та відреставрували. Позашляховик витримав складний автопробіг через пустелю.

У Великій Британії повернули до життя перший серійний Land Rover. Позашляховик кілька десятиліть простояв просто неба, але був відновлений і взяв участь у складному ралі в пустелі Гобі. Про це розповів на своєму Youtube-каналі екс-зірка Top Gear і ведучий шоу The Grand Tour Річард Гаммонд.

Авто знайшли у вигляді купи металу Фото: скриншот / YouTube

Найперший Land Rover довгий час вважався втраченим. Авто, випущене 29 липня 1948 року, спочатку хотіли подарувати британській королівській сім'ї, проте для них створили особливий Land Rover, а перший серійний позашляховик купив професор із Ньюкасла.

Land Rover кілька разів змінював власників і в 70-х його сліди були втрачені. Однак кілька років тому авто виявили покинутим на подвір'ї старої ферми в Англії. Власник позашляховика помер, а його родина не знала про цінність авто.

Land Rover після реставрації перетнув пустелю Гобі Фото: скриншот / YouTube

Авто викупили і продали на аукціоні мільярдеру серу Джиму Редкліффу. Він є палким шанувальником старовинних Land Rover і навіть налагодив випуск сучасних позашляховиків Ineos Grenadier з дизайном у дусі першого Defender.

Десятиліття просто неба далися взнаки: Land Rover перетворився на купу металу. Джим Редкліфф найняв найкращих фахівців і витратив 2 роки на реставрацію авто.

Land Rover повернули до життя, але вирішили не перефарбовувати. А замість музею він вирушив у складне ралі. Джим Редкліфф організував пробіг ретроавто через пустелю Гобі і сам сів за кермо позашляховика. Складне випробування не стало проблемою для вінтажного автомобіля — він пройшов його від початку і до кінця.

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