Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі

Майже кожен п'ятий новий зареєстрований автомобіль у червні був на електротязі. Загалом за 2023 рік у всьому світі зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів і Plug-in гібридів.

За червень у всьому світі зареєстрували 1 260 470 нових електромобілів і Plug-in гібридів. Це новий рекорд з продажів у 2023 році. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Глобальні продажі електромобілів та Plug-in гібридів у червні майже сягнули нового рекорду, відставши від попереднього кращого результату у 2022 році лише на кілька тисяч авто. Майже кожен п'ятий новий зареєстрований автомобіль був на електротязі.

Загалом за 2023 рік у всьому світі зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів і Plug-in гібридів. Вони склали близько 15% від загального обсягу продажів автомобілів.

Tesla Model Y лідирує на глобальному ринку електромобілів Фото: Tesla Motors

Топ 10 найпопулярніших електромобілів і Plug-in гібридів за червень:

Tesla Model Y — 132 593 авто. Tesla Model 3 — 68 850 авто. BYD Song Plus — 42 810 авто. BYD Qin Plus — 42 093 авто. BYD Yuan Plus — 36 546 авто. BYD Dolphin — 26 627 авто. BYD Han — 23 306 авто. GAC Aion S — 22 488 авто. GAC Aion Y — 20 587 авто. Wuling Bingo — 19 740 авто.

BYD продали найбільше електромобілів і Plug-in гібридів за червень Фото: CarNewsChina

Топ 10 найпопулярніших брендів електромобілів і Plug-in гібридів за червень:

BYD — 240 563 авто.

Tesla — 211 414 авто.

BMW — 45 380 авто.

Volkswagen — 45 144 авто.

GAC Aion — 45 028 авто.

SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.

Mercedes-Benz — 33 100 авто.

Li Auto — 32 575 авто.

Changan — 29 621 авто.

SAIC — 26 581 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли вартість зарядки електромобілів і заправки автомобілів паливом.