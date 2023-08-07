Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі
Майже кожен п'ятий новий зареєстрований автомобіль у червні був на електротязі. Загалом за 2023 рік у всьому світі зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів і Plug-in гібридів.
За червень у всьому світі зареєстрували 1 260 470 нових електромобілів і Plug-in гібридів. Це новий рекорд з продажів у 2023 році. Про це розповіли на сайті InsideEVs.
Глобальні продажі електромобілів та Plug-in гібридів у червні майже сягнули нового рекорду, відставши від попереднього кращого результату у 2022 році лише на кілька тисяч авто. Майже кожен п'ятий новий зареєстрований автомобіль був на електротязі.
Загалом за 2023 рік у всьому світі зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів і Plug-in гібридів. Вони склали близько 15% від загального обсягу продажів автомобілів.
Топ 10 найпопулярніших електромобілів і Plug-in гібридів за червень:
- Tesla Model Y — 132 593 авто.
- Tesla Model 3 — 68 850 авто.
- BYD Song Plus — 42 810 авто.
- BYD Qin Plus — 42 093 авто.
- BYD Yuan Plus — 36 546 авто.
- BYD Dolphin — 26 627 авто.
- BYD Han — 23 306 авто.
- GAC Aion S — 22 488 авто.
- GAC Aion Y — 20 587 авто.
- Wuling Bingo — 19 740 авто.
Топ 10 найпопулярніших брендів електромобілів і Plug-in гібридів за червень:
- BYD — 240 563 авто.
- Tesla — 211 414 авто.
- BMW — 45 380 авто.
- Volkswagen — 45 144 авто.
- GAC Aion — 45 028 авто.
- SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.
- Mercedes-Benz — 33 100 авто.
- Li Auto — 32 575 авто.
- Changan — 29 621 авто.
- SAIC — 26 581 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти порівняли вартість зарядки електромобілів і заправки автомобілів паливом.