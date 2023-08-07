Як у кіно: електромобіль Tesla опинився в басейні після ДТП (відео)

Електромобіль Tesla Model Y пробив паркан будинку і потрапив у басейн. В аварії ніхто не постраждав, але кросовер не підлягає відновленню.

Ефектна ДТП за участю Tesla Model Y сталася у США. Для електромобіля інцидент закінчився "купанням" у басейні, як у голлівудських бойовиках. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Arizona News.

Аварія сталася в місті Фінікс. Місцевий житель Джо Капіно розповідає, що вранці почув звук, схожий на вибух. Виглянувши у вікно, він побачив автомобіль у басейні на задньому дворі свого будинку.

Американець одразу поспішив витягнути водія з Tesla, адже електрокросовер практично повністю пішов під воду. На щастя, той не постраждав у ДТП.

Водій Tesla Model Y, який прибув на місце ДТП до поліції, розповів, що їхав на невеликій швидкості, як раптово з другорядної дороги вискочило інше авто. Щоб уникнути зіткнення, він здійснив маневр, але втратив контроль над кросовером, пробив паркан і влетів у басейн.

Електромобіль Tesla серйозно пошкоджений і підтоплений, тому навряд чи підлягає відновленню. До того ж, постраждали двір і басейн Джо Капіно, причому він тільки нещодавно закінчив ремонт. Винуватця ДТП встановлює поліція — йому і доведеться компенсувати збитки.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили відразу сім спортивних Hyundai.

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