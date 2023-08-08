В інтернеті показали унікальний седан Bugatti 90-х: його не запустили у виробництво (фото)

Bugatti EB112 був представлений на Автосалоні в Женеві в березні 1993 року. Седан оснащений 460-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 4,3 секунди.

Унікальному седану Bugatti EB112 виповнюється 30 років. Загалом було виготовлено три екземпляри цієї моделі, які так і не надійшли в продаж. Про це повідомили на сайті бренду.

7 серпня 2023 року знаменитий автомобільний дизайнер Джорджетто Джуджаро відзначив 85-річний ювілей. Саме він розробив дизайн незвичайного Bugatti EB112.

Bugatti EB112 був представлений на Автосалоні в Женеві в березні 1993 року. Тоді концепт-кар викликав неоднозначну реакцію публіки, але пізніше цю модель неодноразово називали "одним з найрадикальніших і найкрасивіших седанів свого часу".

Спершу зовнішність Bugatti EB112 здалася багатьом автолюбителям застарілою Фото: Bugatti

Bugatti EB112 мав поставити нову планку для розкішних седанів. На відміну від Bentley і Rolls-Royce цей автомобіль зосереджувався на швидкості, а не на комфорті.

"Bugatti EB112 може похвалитися низкою ностальгічних елементів стилю, що відсилають до знаменитих моделей легендарної французької марки кінця тридцятих років, але представлених в автомобілі з інноваційною конструкцією", — сказав Джорджетто Джуджаро.

Bugatti EB112 поєднав елементи ретростилю з сучасним дизайном бренду Фото: Bugatti

Седан отримав обтічний силует з фірмовою вертикальною решіткою радіатора. Дизайн Bugatti EB112 справив велику увагу на зовнішність майбутніх автомобілів бренду.

У 1990-х роках підприємець Джильдо Палланка Пастор придбав деякі активи Bugatti, зокрема і три незавершених седани EB112. У 1998 році він спільно з командою Monaco Racing Team завершив два таких автомобілі, один з яких був проданий у Німеччині.

Під капотом розташований 6,0-літровий атмосферний двигун V12 потужністю 460 к.с. і 590 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

Раніше Фокус розповів, що Bugatti ведуть розробку наступника своєї основної моделі Chiron.