Спортивний лімузин: презентовано найрозкішніший Mercedes (фото)

Седан Mercedes-Maybach S680 допрацювали фахівці Brabus. Він став ще розкішнішим, а також здатний розігнатися до 100 км/год лише за 4,1 секунди.

У Німеччині презентували новий Brabus 850. Великий представницький седан надійде в продаж за ціною від 470 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького ательє.

Представницький седан оснащений 850-сильним V12 Фото: brabus.com

Brabus 850 — це ґрунтовний тюнінг Mercedes-Maybach S680. Найдорожчий Mercedes S-Class вирішили зробити ще шикарнішим. Авто називають найрозкішнішим сучасним Brabus.

Від стандартного Mercedes-Maybach S680 новий Brabus 850 відрізняється чорною (а не хромованою) решіткою радіатора і карбоновим обвісом. Крім того встановлено 22-дюймові ковані диски з шинами розміром 265/30 ZR22 спереду і 305/25 ZR22 ззаду.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Салон Brabus 850 перетягнули ще дорожчою шкірою, а з нею поєднуються алькантара і карбон. Як і у всіх Mercedes-Maybach, ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

Тюнінг Mercedes S-Class торкнувся і двигуна. Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 850 к. с. потужність V12 — для цього його об'єм збільшили до 6,3 л. Піковий крутний момент досяг 1100 Нм.

Ззаду встановлено два окремі крісла Фото: brabus.com

Майже тритонний седан завдовжки 5,5 м може розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, переналаштовано пневмопідвіску Mercedes.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes готує спортивні седани потужністю понад 800 сил.

Також ми писали, що в Brabus вперше допрацювали Porsche 911.