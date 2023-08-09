Маловідомий гігант: в Україні помітили незвичайний вантажний електромобіль (фото)

Chanje V8070 оснащений 201-сильною установкою та може проїхати до 200 км без підзарядки. У його відсіку об'ємом 16,4 кубометра можна перевозити вантажі масою до 2,7 тонни.

У Києві сфотографували дуже рідкісний Chanje V8070. Це один із найбільших електромобілів у нашій країні. Знімки авто опублікувало видання "Автоцентр".

Фургон досягає 8 м у довжину Фото: autocentre.ua

Комерційний електромобіль Chanje V8070 випускали з 2017 року, до того ж не тільки в Китаї, а й у США. Фургон є "зеленою" альтернативою таким моделям як Mercedes Sprinter або Renault Trafic. Авто привертає до себе увагу завдяки нестандартному дизайну передньої частини з хромованим оздобленням і круглими фарами.

Запас ходу електрокара сягає 200 км Фото: autocentre.ua

Розміри Chanje V8070:

довжина — 8080 мм;

ширина — 2195 мм;

висота — 2735 мм;

колісна база — 4935 мм.

Фургон випускали в Китаї та США Фото: autocentre.ua

У салоні Chanje V8070 встановлено цифровий щиток приладів і великий портретний тачскрин. Об'єм вантажного відсіку становить 16,4 куб м, а вантажопідйомність — 2,7 тонни.

Об'єм вантажного відсіку становить 16,4 куб. м Фото: autocentre.ua

Китайський електромобіль Chanje V8070 оснащений двома моторами на задній осі загальною потужністю 201 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 70 кВт∙год забезпечує запас ходу в 160-200 км, а повна її зарядка займає 12 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новітній електрокросовер Toyota bZ4X.

Також ми писали, що в Україну привезли перший електрокросовер Mitsubishi.