Старий і малопотужний Citroen 1965 року продають за ціною нового Ferrari (фото)

Випущено лише 1365 кабріолетів Citroen DS, і вони дуже цінуються колекціонерами. Автомобіль оснащений скромним 86-сильним двигуном.

У США на аукціон RM Sotheby's виставлено Citroen DS 1965 року. За старовинний автомобіль планують виручити від 300 000 до 350 000 доларів — як за новий Ferrari F8 Tributo. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Загалом випустили лише 1365 Citroen DS Chapron Фото: RM Sotheby's

Citroen DS — культова французька модель, але вона належить до недорогої класики. Річ у тім, що з 1955 по 1975 роки випущено близько 1,5 мільйона цих автомобілів.

Автомобіль оснащений 1,9-літровим 86-сильним двигуном Фото: RM Sotheby's

Втім, більшість Citroen DS були седанами та універсалами, а кабріолети випускалися малими партіями в ательє Chapron. Їх зібрали лише 1365, тому вони дуже цінуються колекціонерами і нечувано дорогі.

Саме цей кабріолет Citroen DS 19 Chapron — один зі 120, випущених у 1965 році. До того ж, у нього рідкісна 4-ступінчаста механічна КПП, адже у більшості DS коробка передач була напівавтоматичною. Авто пройшло повну реставрацію.

Кабріолет пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

Під капотом Citroen DS 19 встановлено скромний 1,9-літровий мотор на 86 к. с. Модель оснащували відносно малопотужними двигунами, щоб знизити суму податку на авто (він у Франції в 50-х і 60-х залежав від потужності). Максимальна швидкість становить 166 км/год.

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