Капсула часу за $79 000: виявлено 36-річне купе Honda в стані нового авто (фото)

За 36 років Honda Prelude проїхала менше ніж 7000 км і чудово збереглася. Купе оснащене практично всіма можливими опціями.

У США виявлено ідеально збережену Honda Prelude 1987 року. Спортивне купе продали на аукціоні за 79 000 доларів. Про це повідомляється на сайті Bring a Trailer.

Пробіг купе становить лише 6760 км Фото: Bring a Trailer

Honda Prelude — знаменита модель, проте ці автомобілі зараз дуже дешеві через вік і великий пробіг. Утім, це купе — виняток, адже за 36 років воно проїхало лише 6760 км.

Салон Honda Prelude ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

Японський автомобіль відмінно зберігся і має вигляд нового. У нього ідеальний стан лакофарбового покриття кузова та велюрового оздоблення салону. Збережена й оригінальна квитанція на авто: перший власник придбав його 1984 року в штаті Вермонт за 15 145 доларів.

Купе Honda Prelude оснащено 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Під капотом встановлено 2,0-літровий 110-сильний мотор Фото: Bring a Trailer

До того ж комплектація Honda Prelude доволі багата за мірками 80-х. Вона охоплює практично всі можливі опції: центральний замок, електросклопідйомники, магнітолу, люк, кондиціонер, підсилювач керма. Крім того, встановлено 13-дюймові диски та задній спойлер.

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