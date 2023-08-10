Новітній розкішний кросовер BMW за $160 000 розбили незабаром після покупки (фото)

Флагманський кросовер BMW XM 2023 потрапив у ДТП у США. У дорогого автомобіля пошкоджено передню і задню частини кузова.

Новий BMW XM тільки нещодавно з'явився на ринку, а один з автомобілів уже встигли розбити в ДТП. Аварія сталася в американському штаті Аризона. Інформація про кросовер з'явилася на сайті Copart.

У кросовера відсутні бампери Фото: Copart

Саме на онлайн-аукціоні Copart продають биті авто зі США. На фото видно, що у BMW XM 2023 відсутні бампери, радіаторна решітка і заднє ліве колесо.

Пошкодження не надто серйозні й авто нескладно відремонтувати. До того ж, зазначено, що воно заводиться, а в салоні спрацювала лише одна бокова подушка безпеки з боку водія. Пробіг авто становить 3646 км.

Битий BMW XM виставили на продаж Фото: Copart

Нагадаємо, що новий BMW XM 2023 — флагманський кросовер німецької марки. Великий 5,1-метровий автомобіль вирізняється брутальним дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням.

Салон кросовера практично не постраждав Фото: Copart

Кросовер BMW XM пропонують тільки як гібрид, що підзаряджається. Конкретно цей автомобіль оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо і електромотором сумарною потужністю 653 к. с. Справним він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. До того ж, можна проїхати 88 км на електротязі. Ціна стартує зі $160 000.

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