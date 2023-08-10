Geely та Volvo показали спортивний електромобіль із великим запасом ходу (фото)

Zeekr 001 FR зможе розганятися до сотні приблизно за 3,5 секунди. Також електромобіль отримає поліпшену підвіску, що дасть йому змогу проходити повороти на вищій швидкості.

Лінійку електромобіля Zeekr 001 поповнить нова заряджена версія FR. Вона відрізняється новим кузовним обвісом і зможе проїхати понад 600 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Zeekr 001 FR стане найшвидшою модифікацією електромобіля. Зовні вона відрізняється новим кузовним обвісом із карбоновими деталями.

Zeekr 001 FR отримає нові аеродинамічні елементи Фото: Zeekr

Ззаду з'являться великий спойлер і дифузор з вуглеволокна. Ще однією відмінною рисою новинки стануть червоні контрастні елементи на кузові.

Zeekr 001 FR отримає новий карбоновий спойлер Фото: Zeekr

Zeekr 001 FR отримав поліпшену підвіску, щоб проходити повороти на вищій швидкості. В інтер'єрі також можна буде помітити кілька змін порівняно зі стандартною моделлю.

Новинку можуть оснастити двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. Таку силову установку можна знайти на топовому Zeekr 001.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди. Максимальна швидкість поки що невідома.

Очікується, що ціна Zeekr 001 FR становитиме близько 1 мільйона юанів (138 600 доларів). Заряджений електромобіль представлять на заході ZEEKR Technology Evolution Day.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї офіційно презентували новий розкішний мінівен Zeekr 009.