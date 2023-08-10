У Туреччині побудували недорогий електроскутер з оригінальним ретро-дизайном (фото)

Електричний скутер Lampago нагадує мотоциклетний візок 50-х років. У нього є двері і задній багажник.

Турецький виробник мототехніки Lampago презентував свою нову модель — бюджетний електроскутер Electric Trike. Він має вигляд, як прибулець із 50-х років. Про новинку розповіли на сайті Rideapart.

Дизайн виконаний у стилістиці 50-х років

Своїм дизайном Lampago Electric Trike нагадує вінтажні коляски від мотоциклів або дитячі машинки з атракціону. Триколісний скутер отримав обтічний кузов у ретро-стилі з великою круглою фарою і одними дверима з лівого боку.

Усередині встановлено два комфортабельних крісла з підголівниками, причому пасажир сидить віше водія. Також передбачені цифровий щиток приладів і невеликий багажник у вигляді сумки ззаду.

Ззаду передбачено багажник

Електроскутер Lampago оснащений мотором потужністю 1,35 к. с. (1 кВт), його максимальна швидкість обмежена на 45 км/год, а вантажопідйомність становить 200 кг. Невелика акумуляторна батарея ємністю 30 А∙год забезпечує запас ходу від 40 до 70 км, а зарядити її в домашніх умовах можна приблизно за 3 години.

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