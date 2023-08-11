В Україні подорожчала реєстрація авто: як можна заощадити
Подорожчання реєстрації транспорту спричинене зростанням вартості бланків техпаспорта. Утім, ще є можливість оплатити за старими цінами.
Поставити авто на облік в Україні стало дорожче. Про підвищення вартості реєстрації повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Подорожчання пов'язане зі збільшенням ціни пластикового бланка техпаспорта. Тепер свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу коштує не 312, а 405 гривень. Утім, в окремих сервісних центрах МВС ще залишаються запаси бланків за старою ціною, тобто ще можна заощадити.
Крім того, не подорожчало електронне свідоцтво про реєстрацію — віртуальний техпаспорт, який відображається в застосунку "Дія" та Електронному кабінеті водія. Це ще один спосіб зекономити, але потрібно пам'ятати, що такі електронні документи на авто дійсні тільки на території України — за кордон за ними не виїдеш.
Скільки коштує зареєструвати транспорт за новими тарифами
Реєстрація транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (з видачею номерів) — 955 грн:
- послуга — 200 грн;
- бланк техпаспорта — 405 грн;
- номерний знак — 350 грн.
Реєстрація мототранспорту (з видачею номерів) — 727 грн:
- послуга — 200 грн;
- бланк техпаспорта — 405 грн;
- номерний знак — 122 грн.
Реєстрація причепів (з видачею номерів) — 716 грн:
- послуга — 200 грн;
- бланк техпаспорта — 405 грн;
- номерний знак — 111 грн;
Реєстрація мопедів або окремих їх агрегатів (з видачею номерів) — 698 грн:
- послуга — 200 грн;
- бланк техпаспорта — 405 грн;
- номерний знак — 93 грн.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні спрощено реєстрацію авто і транзитні номери стали необов'язковими.
Також ми писали, що в нашій країні запрацювала онлайн-бронь автомобільних номерів.