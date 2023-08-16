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У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі
Українці стали частіше купувати нові та вживані електромобілі. Більшість моделей з пробігом імпортують в Україну з інших країн.
В Україні за липень купили майже 3,5 тисячі автомобілів на електротязі. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
За липень в Україні придбали 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Ще 5,3 тисячі авто були новими.
У яких регіонах України купили найбільше електромобілів за липень:
- Львівська область — 470 авто.
- Київ — 458 авто.
- Дніпропетровська область — 286 авто.
- Київська область — 242 авто.
- Вінницька область — 214 авто.
Серед нових електромобілів лідером з продажу залишається Volkswagen ID.4. Цю модель часто імпортують в Україну з інших країн.
Найпопулярніші вживані електромобілі, імпортовані з інших країн:
- Volkswagen e-Golf — у Львівській області та в Києві;
- Nissan Leaf — у Дніпропетровській та Вінницькій областях;
- Tesla Model 3 — у Київській області.
Раніше Фокус повідомляв, що за липень в Україні юридичні особи зареєстрували понад 1,8 тисячі автомобілів.
Також ми писали, що експерти назвали найпопулярніші бренди та моделі вживаних авто серед українців.