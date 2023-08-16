У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі

Українці стали частіше купувати нові та вживані електромобілі. Більшість моделей з пробігом імпортують в Україну з інших країн.

В Україні за липень купили майже 3,5 тисячі автомобілів на електротязі. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За липень в Україні придбали 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Ще 5,3 тисячі авто були новими.

У яких регіонах України купили найбільше електромобілів за липень:

Львівська область — 470 авто. Київ — 458 авто. Дніпропетровська область — 286 авто. Київська область — 242 авто. Вінницька область — 214 авто.

Серед нових електромобілів лідером з продажу залишається Volkswagen ID.4. Цю модель часто імпортують в Україну з інших країн.

Volkswagen e-Golf найчастіше імпортували до Львівської області та Києва Фото: Volkswagen

Найпопулярніші вживані електромобілі, імпортовані з інших країн:

Volkswagen e-Golf — у Львівській області та в Києві;

Nissan Leaf — у Дніпропетровській та Вінницькій областях;

Tesla Model 3 — у Київській області.

Раніше Фокус повідомляв, що за липень в Україні юридичні особи зареєстрували понад 1,8 тисячі автомобілів.

Також ми писали, що експерти назвали найпопулярніші бренди та моделі вживаних авто серед українців.