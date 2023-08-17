Сімейний крейсер: тест-драйв нового Citroen C5 Aircross

Новий Citroen C5 Aircross — одна з найбільш просторих і комфортабельних моделей у своєму класі. Фокус розібрався, чи може кросовер стати заміною сімейним мінівенам.

Просторий трансформований салон, великий багажник, комфортабельна підвіска — традиційно такими властивостями володіли мінівени. Саме їм упродовж десятиліть віддавали перевагу сімейні автомобілісти, проте останніми роками ситуація змінилася. Кросовери практично витіснили мінівени з ринку, адже вони практично настільки ж місткі, але при цьому мають кращу прохідність.

Нова передня частина зробила кросовер соліднішим на вигляд Фото: Тарас Брязгунов

Зміна симпатій автолюбителів добре проглядається на прикладі бренду Citroen. Французький виробник припинив випуск мінівена С4 Space Tourer і не готує його наступника. Фактично нішу цієї моделі на ринку тепер займає кросовер Citroen C5 Aircross. Він нещодавно пройшов фейсліфтинг і Фокус познайомився з оновленою моделлю.

Солідний та елегантний — дизайн Citroen C5 Aircross

Новий Citroen C5 Aircross не залишається непоміченим у потоці машин завдяки нетиповому дизайну. У його зовнішньому вигляді переважають плавні лінії і округлені поверхні. У кросовера високий капот, злегка вигнутий дах і роздуті крила.

Пороги кузова прикриті пластиковими накладками Airbump з камерами, наповненими повітрям. Звертає на себе увагу й оригінальна хромована окантовка вікон.

Пороги прикриті пластиковими накладками Airbump Фото: Тарас Брязгунов

Фейсліфтинг торкнувся насамперед передньої частини кросовера. Великі рельєфні фари і масивний бампер із широким повітрозабірником зробили її соліднішою і навіть агресивнішою, але вона непогано вписалася в загальний стиль. На місці решітки радіатора тепер чорна пластикова вставка, прикрашена великим логотипом Citroen.

Усі Citroen C5 Aircross оснащені діодною оптикою, адаптивними протитуманками і 18-дюймовими дисками. Топовий варіант Shine Pack впізнається за двоколірним забарвленням із чорним дахом.

Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Citroen C5 Aircross 2023:

довжина — 4500 мм;

ширина — 1969 мм;

висота — 1689 мм;

колісна база — 2730 мм.

Як змінився салон Citroen C5 Aircross 2023 року

Заглянемо в інтер'єр Citroen C5 Aircross. В оздобленні поєднуються тканина і шкіра, розбавлені чорними лакованими вставками, а педалі прикрашені металевими накладками. Пластик всередині здебільшого м'який, хоча на дверних картах авангардного дизайну він місцями жорсткуватий.

Оздоблення салону розбавляють чорні лаковані вставки Фото: Тарас Брязгунов

Кермо кросовера доволі велике і забезпечене зручними напливами на ободі. Замість важеля КПП тепер встановлено мініатюрний джойстик.

Показання приладів Citroen C5 Aircross виводяться на дисплей, конфігурацію якого можна змінювати. Наприклад, на екрані може з'явитися карта навігації.

Найпомітніша зміна в салоні — оновлена центральна панель зі збільшеним 10-дюймовим тачскріном мультимедіа. Перемикачів аудіо та клімат-контролю небагато, причому частина з них — сенсорні. Нижче розташовані USB-порти і бездротова зарядка для смартфонів. У кросовера немаленький ящик для рукавичок і місткий бокс у підлокітнику з функцією охолодження, але хотілося б трохи більший відсік для дрібної поклажі.

Конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов На дисплей виводиться карта навігаційної системи Фото: Тарас Брязгунов

Просторіше, ніж здається

Передні сидіння широкі, а також надзвичайно м'які та комфортабельні, хоча бічної підтримки у них небагато. Вони оснащені підігрівом у всіх Citroen C5 Aircross, а в тестовій версії Shine Pack є ще й електропривод. Як опцію запропоновано масаж.

Посадка за кермом доволі висока. Укупі з великими дзеркалами і великою площею скління це забезпечує хорошу оглядовість у всіх напрямках. До габаритів кросовера звикаєш швидко і навіть камерами користуватися необов'язково.

Передні крісла м'які та комфортабельні, але хотілося б більше бічної підтримки Фото: Тарас Брязгунов Задні крісла мають індивідуальне горизонтальне регулювання Фото: Тарас Брязгунов

Перемістимося на другий ряд. Внутрішній простір — один із головних козирів Citroen C5 Aircross. Кросовер насправді просторіший, ніж здається на перший погляд, і справді може змагатися з мінівенами. Як експеримент ми посадили ззаду двометрового пасажира, і він не виявився обмеженим — місця для ніг і над головою йому цілком вистачало.

На додачу, всі три задніх крісла оснащені не тільки змінним кутом нахилу спинок, а й індивідуальним горизонтальним регулюванням з діапазоном у 150 мм. Серед кросоверів С-класу це рідкість. Для задніх пасажирів є USB-роз'єм і свої дефлектори вентиляції.

Багажник Citroen C5 Aircross величезний: залежно від положення задніх крісел його обсяг становить від 550 до 690 л. Підлога тут дворівнева, а зі складеними сидіннями виходить 1600-літровий відсік.

Об'єм багажника становить 550-690 л Підлога багажника виконана дворівневою Зі складеними кріслами виходить 1600-літровий відсік Під підлогою захована запаска-докатка

Комплектація Citroen C5 Aircross 2023

Новий Citroen C5 Aircross вельми багато оснащений: вже в базовій версії є безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, камера, підігрів сидінь, датчики світла і дощу, круїз-контроль.

Обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання знаків. У варіанті Shine Pack додано камери кругового огляду та навігацію. Перелік опцій охоплює електропривод багажника з сенсором відкриття і панорамний дах.

У Citroen C5 Aircross місткий ящик для рукавичок Величезний бокс у підлокітнику охолоджується Замість важеля КПП встановлено джойстик Заднім пасажирам передбачені дефлектори вентиляції та USB-порт

Тяговитий і економічний — двигун Citroen C5 Aircross

2,0-літровий турбодизель на 180 к. с. порадує хорошою тягою. Пікові 400 Н∙м крутного моменту досягаються при 2000 об/хв, що одразу відчувається завдяки істотному припливу тяги. Розганяється кросовер Citroen впевнено і рівномірно: 100 км/год він досягає за 9,4 с, а максимальна швидкість дорівнює 211 км/год.

Характер двигуна — спокійний, його не потрібно сильно розкручувати. Четвірка чутна, але не гучна, та й характерні для дизелів вібрації не дають про себе знати. Плавно працює і 8-ступінчаста автоматична КПП.

2,0-літровий турбодизель порадує тягою Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального становить 6,8 л/100 км у міському циклі та 6,1 л/100 км — у заміському. У нас під час тесту при переважно міській їзді вийшло 8,6-8,8 л/100 км — для 2,0-літрового мотора це, в принципі, непоганий результат.

Крім того, Citroen C5 Aircross в Україні запропоновано в ще більш економічних версіях з 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с. і 225-сильною гібридною установкою.

Комфорт, як із пневмопідвіскою

Кросовер Citroen доступний тільки з повним приводом, але для легкого бездоріжжя передбачена технологія контролю зчеплення Grip control з режимами для бруду, піску і снігу. На додачу, є система допомоги на спуску Hill Assist Descent Control. Кліренс становить 180 мм.

Нові діодні фари стали агресивнішими на вигляд Фото: Тарас Брязгунов

Як і личить сімейному авто, новий Citroen C5 Aircross налаштований на комфорт — він є одним із найм'якіших кросоверів С-класу. Його підвіска дуже плавно і тихо поглинає більшість вибоїн — авто буквально пливе по дорозі. Природно, крени кузова при цьому виражені, хоча критичними їх не назвеш.

Комфортна їзда — це заслуга системи Progressive Hydraulic Cushions (PHC) — спеціальних амортизаторів із вбудованими гідравлічними упорами. По суті, вони створюють ефект пневмопідвіски, але за набагато менші гроші.

Для бездоріжжя передбачена технологія Grip control з різними режимами Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, не варто очікувати від Citroen C5 Aircross видатної керованості — у нього інші пріоритети і тут кросовер якраз ближче до мінівенів. Кермо настільки легке, що його можна обертати одним пальцем, але інформативним його не назвеш. Часом дається взнаки і недостатня обертальність. Загалом, ця модель — не для активних водіїв, але зате вона дуже зручна в управлінні і не стомлює в тривалих поїздках.

Шумоізоляція салону — цілком пристойна. Завдяки ламінованому склу аеродинамічні шуми під час їзди трасою на 100-120 км/год не даються взнаки, а от шини все ж таки трохи чутно.

Citroen C5 Aircross, ціна в Україні

Кросовер Citroen стартує з 1 126 700 гривень за 1,5-літрову версію. 2,0-літрова модель у топовому виконанні Shine Pack обійдеться в 1 295 700 гривень. З урахуванням комплектації і дизельного двигуна ціна Citroen C5 Aircross відносно невисока, за мірками його класу, хоча і найдешевшим його не назвеш.

Citroen C5 Aircross є однією з найбільш комфортабельних моделей у класі Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Citroen C5 Aircross володіє основними якостями сімейного автомобіля і дійсно може стати альтернативою мінівену. Від нього не варто чекати видатних динаміки або керованості, але зате він просторий всередині, у нього великий багажник, м'яка підвіска і економічний дизель.

Плюси Citroen C5 Aircross:

просторі трансформовані салон і багажник, що трансформуються;

м'яка підвіска;

тяговитий 2,0-літровий турбодизель.

Мінуси Citroen C5 Aircross:

хотілося б більше відділень для дрібної поклажі;

недоступний повний привід.

Технічні характеристики Citroen C5 Aircross