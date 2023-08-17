Honda показала недорогий спортивний кросовер для молоді за ціною "Дастера" (фото)

Нова Honda WR-V RS занижена і отримала агресивний аеродинамічний обвіс. На даху кросовера з'явився великий спойлер.

Бюджетний кросовер Honda WR-V може отримати спортивну версію. Її прототип презентували на автошоу в Джакарті. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова Honda WR-V стала виразнішою на вигляд. Кросовер отримав масивний аеродинамічний обвіс, а його кліренс істотно занижений. Крім того, передбачено 17-дюймові легкосплавні диски, а на даху встановлено спойлер.

На даху встановлено спойлер Фото: carscoops.com

За основу взято топову версію Honda WR-V RS. Її салон оздоблено шкірою з контрастною червоною прострочкою і встановлено спортивні сидіння.

Тюнінг Honda WR-V RS не торкнувся інтер'єру і силового агрегату. Компактний кросовер Honda оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 121 к.с. і безступінчатим варіатором. Поки що інформації про можливий запуск такої версії у виробництво немає.

Бюджетний кросовер Honda WR-V другого покоління презентували наприкінці минулого року. Компактна чотириметрова модель призначена для молоді. Ціна Honda WR-V стартує приблизно з 15 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda і General Motors спільно готують розкішний електрокросовер.

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