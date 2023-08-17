Екстравагантний тюнінг: українці схрестили "Волгу" ГАЗ-21 і BMW 7 Series (фото)

Седан BMW 7 Series E38 отримав передню і задню частину від "Волги" ГАЗ-21. Автомобіль оснащений 218-сильною рядною шісткою.

У Міжгір'ї Закарпатської області створено дуже незвичайний автомобіль. В анфас він схожий на ГАЗ-21 "Волга", а в профіль виглядає, як седан BMW 7 Series 90-х років. Оголошення про продаж нестандартного авто з'явилося на Auto.ria.

Ззаду замінено крила, ліхтарі та кришку багажника Фото: auto.ria.com

Унікальний проект втілений на 70% і потребує доопрацювання. За основу взято представницький седан BMW 7 Series E38 1998 року, а ось донором передньої частини стала "Волга" першого покоління.

Салон BMW 7 Series потребує доопрацювання Фото: auto.ria.com

Решітка радіатора, бампери, фари і ліхтарі запозичені у ГАЗ-21. Також видно, що у BMW 7 Series замінені капот, кришка багажника, передні і задні крила.

Салон BMW 7 Series не завершений. У його оздобленні використані шкіра і дерево, а оснащення седана охоплює клімат-контроль, електропривод сидінь, центральний замок і ESP.

В анфас BMW виглядає як ГАЗ-21 Фото: auto.ria.com

Тюнінг BMW не зачепив двигун — седан оснащений 3,0-літровою бензиновою шісткою потужністю 218 к.с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Заявлений пробіг авто становить 254 тис. км. Клон "Волги" оцінили в 5000 доларів.

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