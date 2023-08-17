Ford Mustang вперше отримав середньомоторну версію (відео)

Ford Mustang GTD може стати найшвидшою і найнезвичайнішою модифікацією спорткара в історії. Новинка має безліч зовнішніх покращень.

В інтернеті розсекретили новітній Ford Mustang GTD. Ця версія відрізняється іншим розташуванням двигуна. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Середньомоторний Ford Mustang GTD був помічений під час підготовки до Тижня автомобілів у Монтереї. Найімовірніше, двигун не перебуває за спиною водія і пасажирів.

Двигун Ford Mustang GTD на відміну від інших версій моделі розташований значно далі від передньої частини. Це дало змогу поліпшити розважування спорткара по осях.

Новинка заснована на стандартній модифікації спорткара, але має безліч відмінностей. Серед зовнішніх змін можна помітити нову роздільну решітку радіатора, збільшені бічні повітрозабірники та масивне антикрило ззаду.

Спереду з'явилася нова решітка радіатора Фото: Скриншот

Також була сильно розширена задня частина автомобіля. Він отримав новий комплект легкосплавних колісних дисків.

Відомо, що Ford Mustang GTD виготовлятиме канадська компанія Multimatic, яка раніше випускала суперкар Ford GT. Поки що незрозуміло, чи буде це дорожня або перегонова модифікація спорткара.

Технічні характеристики новинки поки що невідомі. Подробиці розсекретять після презентації на Тижні автомобілів у Монтереї.

Топовий Ford Mustang Dark Horse оснащений 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 500 к.с. і 567 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач на вибір.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку нового Ford Mustang 2024 поповнила лімітована версія Dark Horse R.