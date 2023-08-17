Lexus на мінімалках: Chery показали експортний спортивний седан за $25 000 (фото)

Новий Chery Omoda O5 GT отримав 1,6-літровий турбомотор і розганяється до 100 км/год за 6 секунд. У нього яскравий дизайн і розширена комплектація.

Опубліковано офіційні фото Chery Omoda O5 GT. Недорогий спортивний седан надійде в продаж найближчим часом за ціною від $25 000. Про це повідомляється на офіційному сайті китайського автовиробника.

Новий Chery Omoda O5 GT — експортна версія моделі Arrizo 5 GT. Першими його зможуть купити в Мексиці, а пізніше седан з'явиться і в низці інших країн.

Оснащення включає 17-дюймові диски Фото: Chery

Дизайн Chery Omoda O5 GT виконаний у дусі Lexus — з величезною веретеноподібною решіткою радіатора і розкосими діодними фарами. Оптика седана тонована, також передбачені 17-дюймові диски і чорний лакований декор.

Розміри Chery Omoda O5 GT:

довжина — 4691 мм;

ширина — 1814 мм;

висота — 1493 мм;

колісна база — 2650 мм.

Салон оздоблено червоно-чорною шкірою з контрастною червоною прострочкою, а кермо скошене знизу. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Chery

Базова комплектація Chery Omoda O5 GT передбачає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль і бездротову зарядку для смартфонів. Топовий варіант отримав камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію крісел, системи контролю смуги руху і "сліпих" зон.

Седан Chery Omoda O5 GT оснащений 1,6-літровим 197-сильним турбомотором і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Заявлено, що розгін до 100 км/год займає близько 6 с.

Раніше Фокус повідомляв, що моделі лінійки Chery Omoda з'являться і в Європі.

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