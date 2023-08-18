Названо найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 найкращих автомобілів бізнес-класу з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

Британські експерти назвали 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу. Ці моделі забезпечують високий рівень комфорту, а також пропонують безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Моделі бізнес-класу є відмінними автомобілями для щоденних поїздок. Вони вирізняються преміальними інтер'єрами та багатим оснащенням, але дешевші за авто преміумкласу.

У рейтингу представлені найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом віком до п'яти років. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу:

10. Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback пропонує якісний інтер'єр Фото: Audi

Audi A5 Sportback привертає увагу своїм стильним дизайном. Також модель пропонує якісний інтер'єр і достатньо місця всередині.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

є потужні двигуни;

високий рівень практичності.

Мінуси:

неприємна керованість;

небагате оснащення;

не найкраща надійність.

9. Mazda 6

Mazda 6 вирізняється високим рівнем надійності Фото: Mazda

Mazda 6 вирізняється високим рівнем надійності та невеликою витратою палива. Також попри мінімалістичний інтер'єр цей автомобіль пропонує відмінну мультимедійну систему.

Плюси:

низька витрата палива;

є потужні двигуни;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

жорстка підвіска;

неприємна керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia вирізняється відточеною керованістю Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia пропонує найкрасивіший дизайн екстер'єру у своєму класі. Також цей седан вирізняється відточеною керованістю на рівні спорткарів.

Плюси:

приємна керованість;

багате оснащення;

є потужні двигуни.

Мінуси:

незручний багажник;

низька якість інтер'єру;

мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Jaguar XE

Jaguar XE відповідає багатьом вимогам водія Фото: Jaguar

Jaguar XE балансує між комфортністю та спортивністю. Цей седан відповідає багатьом вимогам водія та його пасажирів.

Плюси:

приємна керованість;

багате оснащення;

є потужні двигуни.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

дорогий в експлуатації;

низький рівень надійності.

6. Audi A3 (седан)

Audi A3 дуже зручний для експлуатації в місті Фото: Audi

Седан Audi A3 менший за своїх суперників, але ця модель пропонує достатній рівень комфорту і залишається дуже маневреною. Невеликі габарити роблять цей автомобіль зручним для експлуатації в місті.

Плюси:

є потужні двигуни;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

невеликий багажник;

жорстка підвіска.

5. Tesla Model 3

Tesla Model 3 має великий запас ходу Фото: Tesla

Tesla Model 3 є єдиним електромобілем у цьому списку. Цей седан має приємну керованість і великий запас ходу на одному заряді.

Плюси:

відмінна динаміка;

великий запас ходу;

високий рівень практичності.

Мінуси:

низька якість збірки;

неприємна керованість.

4. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat вирізняється містким багажником Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat поєднує в собі високий рівень комфорту і практичності. Всередині достатньо місця для всіх пасажирів, а також передбачено місткий багажник.

Плюси:

високий рівень практичності;

розкішний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

неприємна керованість;

незручний багажник.

3. Skoda Superb

Skoda Superb пропонує приємну керованість Фото: Skoda

Skoda Superb пропонує приємнішу керованість, ніж у Volkswagen Passat. Також цей седан досить практичний і розкішний.

Плюси:

великий багажник;

недорогий в обслуговуванні;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

неприємна керованість;

галасливі двигуни;

висока витрата палива в деяких версіях.

2. Audi A4

Audi A4 вирізняється комфортною підвіскою Фото: Audi

Audi A4 вирізняється строгим дизайном і комфортною підвіскою. Також у цього седана один із найкращих інтер'єрів у своєму класі.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

є потужні двигуни;

комфортна підвіска.

Мінуси:

неприємна керованість;

жорстка підвіска в спортивних версіях.

1. BMW 3 серії

BMW 3 Series став лідером цього рейтингу Фото: BMW

BMW 3 Series пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього седан доступний із широким асортиментом двигунів на вибір.

Плюси:

приємна керованість;

відмінне зчеплення з дорогою;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не найкращий інтер'єр;

небагате оснащення;

жорстка підвіска.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих нових семимісних автомобілів.