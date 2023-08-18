Названо найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 найкращих автомобілів бізнес-класу з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.
Британські експерти назвали 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу. Ці моделі забезпечують високий рівень комфорту, а також пропонують безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Моделі бізнес-класу є відмінними автомобілями для щоденних поїздок. Вони вирізняються преміальними інтер'єрами та багатим оснащенням, але дешевші за авто преміумкласу.
У рейтингу представлені найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом віком до п'яти років. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу:
10. Audi A5 Sportback
Audi A5 Sportback привертає увагу своїм стильним дизайном. Також модель пропонує якісний інтер'єр і достатньо місця всередині.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- є потужні двигуни;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- небагате оснащення;
- не найкраща надійність.
9. Mazda 6
Mazda 6 вирізняється високим рівнем надійності та невеликою витратою палива. Також попри мінімалістичний інтер'єр цей автомобіль пропонує відмінну мультимедійну систему.
Плюси:
- низька витрата палива;
- є потужні двигуни;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- неприємна керованість;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
8. Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia пропонує найкрасивіший дизайн екстер'єру у своєму класі. Також цей седан вирізняється відточеною керованістю на рівні спорткарів.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- незручний багажник;
- низька якість інтер'єру;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
7. Jaguar XE
Jaguar XE балансує між комфортністю та спортивністю. Цей седан відповідає багатьом вимогам водія та його пасажирів.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- дорогий в експлуатації;
- низький рівень надійності.
6. Audi A3 (седан)
Седан Audi A3 менший за своїх суперників, але ця модель пропонує достатній рівень комфорту і залишається дуже маневреною. Невеликі габарити роблять цей автомобіль зручним для експлуатації в місті.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- невеликий багажник;
- жорстка підвіска.
5. Tesla Model 3
Tesla Model 3 є єдиним електромобілем у цьому списку. Цей седан має приємну керованість і великий запас ходу на одному заряді.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- великий запас ходу;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- низька якість збірки;
- неприємна керованість.
4. Volkswagen Passat
Volkswagen Passat поєднує в собі високий рівень комфорту і практичності. Всередині достатньо місця для всіх пасажирів, а також передбачено місткий багажник.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- розкішний інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- неприємна керованість;
- незручний багажник.
3. Skoda Superb
Skoda Superb пропонує приємнішу керованість, ніж у Volkswagen Passat. Також цей седан досить практичний і розкішний.
Плюси:
- великий багажник;
- недорогий в обслуговуванні;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- галасливі двигуни;
- висока витрата палива в деяких версіях.
2. Audi A4
Audi A4 вирізняється строгим дизайном і комфортною підвіскою. Також у цього седана один із найкращих інтер'єрів у своєму класі.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- є потужні двигуни;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- жорстка підвіска в спортивних версіях.
1. BMW 3 серії
BMW 3 Series пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього седан доступний із широким асортиментом двигунів на вибір.
Плюси:
- приємна керованість;
- відмінне зчеплення з дорогою;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не найкращий інтер'єр;
- небагате оснащення;
- жорстка підвіска.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих нових семимісних автомобілів.