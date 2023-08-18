Які нові електромобілі купують українці: Топ 15 моделей липня

За липень в Україні купили 559 нових електрокарів. У цьому сегменті українці віддають перевагу європейським і японським кросоверам.

В Україні стали рідше купувати нові електромобілі. Загалом за липень українці купили 559 таких автомобілів. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

У червні український авторинок досяг рекордних показників продажів у 2023 році. Проте липень не зміг продовжити цю тенденцію.

За липень в Україні на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем відзначено спад продажів на 5%.

Загалом в Україні за минулий місяць купили майже 3,5 тисячі нових і вживаних електрокарів. Найчастіше їх купують у Львівській області та Києві.

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим новим електрокаром в Україні Фото: Volkswagen

Топ 15 найпопулярніших нових електромобілів за липень:

Volkswagen ID.4 — 202 авто. Volkswagen ID.6 — 46 авто. Toyota bZ4x — 38 авто. Honda M-NV — 27 авто. Honda e:Ns1 — 20 авто. Volkswagen ID.3 — 16 авто. Audi Q8 e-tron — 15 авто. Honda e:Np1/BMW iX — 14 авто. BYD Yuan Plus — 13 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. BYD Tang — 11 авто. Hyundai Kona Electric — 10 авто. Zeekr 1/MG 4/Hyundai Ioniq 6/BYD Song Plus — 9 авто. Porsche Taycan/Jaguar i-Pace/Dongfeng ES600/BYD Yuan — 6 авто. BMW i4/MG Marvel R — 5 авто.

Раніше Фокус розповів, що в Україні стали купувати менше нових дизельних автомобілів.