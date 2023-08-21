Ексклюзив найвищого ґатунку: Rolls-Royce випустив розкішний кабріолет за $25 мільйонів (відео)

Rolls-Royce Droptail — двомісний кабріолет із дуже розкішним внутрішнім оздобленням. У його салоні встановлено дорогий годинник і мозаїку з дерева.

На ретрошоу в Монтереї (США) презентували новий Rolls-Royce Droptail. Ексклюзивний кабріолет коштуватиме 25 мільйонів доларів, і всього випустять лише чотири таких авто. Його подробиці розкрили на офіційному сайті британського автовиробника.

Кабріолет коштує близько 25 мільйонів доларів Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail — елегантний двомісний кабріолет зі знімним дахом, довгим капотом і парою обтічників за сидіннями. Фірмова решітка радіатора поєднується з тоненькими фарами. Двері авто відчиняються проти руху. Звертають на себе увагу оригінальні тоненькі ліхтарі.

Автомобіль отримав 593-сильний V12 Фото: Rolls-Royce

Авто сягає 5,3 м завдовжки, 2 м завширшки й оснащене 22-дюймовими дисками. У першого екземпляра Droptail особливе червоно-чорне забарвлення, на створення якого надихнули троянди сорту чорна баккара.

Салон прикрашений мозаїкою з дерева Фото: Rolls-Royce

На розробку інтер'єру Rolls-Royce Droptail пішло два роки. Він також виконаний у червоно-чорних тонах, а головна його фішка — мозаїка, виконана зі 1603 шматочків дерева. Її візерунок символізує пелюстки троянд, що опадають.

Сидіння Rolls-Royce Droptail обшиті дорогою шкірою Фото: Rolls-Royce

Зокрема, на передній панелі встановили дорогий годинник Audemars Piguet Royal Oak, а між сидіннями з'явився спеціальний відсік, що замикається, для шампанського.

Кабріолет Rolls-Royce Droptail будувано на власній платформі зі сталі, алюмінію та карбону. Він оснащений 6,6-літровим V12, що розвиває 593 к. с. і 840 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менш ніж 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

Двері кабріолета відчиняються проти руху Фото: Rolls-Royce

Примітно, що новий Rolls-Royce Droptail — не найдорожчий автомобіль сучасності. Його попередник Rolls-Royce Boat Tail коштував 28 мільйонів доларів.

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