"Битки" вже не в тренді: в Україні різко впав попит на вживані авто зі США (фото)
В Україну останнім часом приганяють дедалі менше авто зі США. Зазвичай з-за океану привозять кросовери, а також електромобілі Tesla.
Популярність уживаних авто зі США в Україні різко знизилася у 2023 році. За 7 місяців з-за океану в нашу країну ввезли тільки 12,9 тис. авто з пробігом. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Однією з причин зниження попиту є труднощі з логістикою. Після початку повномасштабного російського вторгнення авто зі США везуть через порти країн Балтії, Польщі чи Румунії, а звідти транспортують автовозами.
Друга причина — зростання цін на авто з Америки, їх просто стало невигідно приганяти. Навіть популярні в нашій країні "битки" (машини після ДТП) подорожчали. Втім, останнім часом ціни на б/в авто в США пішли вниз.
Більше половини ввезених з-за океану машин (51%) оснащені бензиновими двигунами, а майже третина (29%) — електричними. 7% авто були оснащені ГБО і лише 6% — дизелями. Найчастіше приганяють кросовери, а найпопулярнішою моделлю є електромобіль Tesla Model 3.
Найпопулярніші б/в авто зі США в Україні за 2023 рік:
- Tesla Model 3 — 1156 шт.
- Ford Escape (Kuga) — 779.
- Volkswagen Passat — 753.
- Nissan Leaf — 721.
- Jeep Cherokee — 712.
- Tesla Model S — 630.
- Tesla Model Y — 623.
- Ford Focus — 550.
- BMW X5 — 533.
- Nissan Rogue (X-Trail) — 479.
Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'явиться новий американський пікап Ford.
Також ми писали, що продажі електромобілів в Україні побили новий рекорд.