"Битки" вже не в тренді: в Україні різко впав попит на вживані авто зі США (фото)

В Україну останнім часом приганяють дедалі менше авто зі США. Зазвичай з-за океану привозять кросовери, а також електромобілі Tesla.

Популярність уживаних авто зі США в Україні різко знизилася у 2023 році. За 7 місяців з-за океану в нашу країну ввезли тільки 12,9 тис. авто з пробігом. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Однією з причин зниження попиту є труднощі з логістикою. Після початку повномасштабного російського вторгнення авто зі США везуть через порти країн Балтії, Польщі чи Румунії, а звідти транспортують автовозами.

Найпопулярніше авто зі США — Tesla Model 3 Фото: Tesla

Друга причина — зростання цін на авто з Америки, їх просто стало невигідно приганяти. Навіть популярні в нашій країні "битки" (машини після ДТП) подорожчали. Втім, останнім часом ціни на б/в авто в США пішли вниз.

Більше половини ввезених з-за океану машин (51%) оснащені бензиновими двигунами, а майже третина (29%) — електричними. 7% авто були оснащені ГБО і лише 6% — дизелями. Найчастіше приганяють кросовери, а найпопулярнішою моделлю є електромобіль Tesla Model 3.

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Найпопулярніші б/в авто зі США в Україні за 2023 рік:

Tesla Model 3 — 1156 шт. Ford Escape (Kuga) — 779. Volkswagen Passat — 753. Nissan Leaf — 721. Jeep Cherokee — 712. Tesla Model S — 630. Tesla Model Y — 623. Ford Focus — 550. BMW X5 — 533. Nissan Rogue (X-Trail) — 479.

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