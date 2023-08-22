Великий багажник і ціна $16 000: Haval випустив доступний рамний позашляховик (фото)

Новий Haval H5 підріс на півметра в довжину і став брутальнішим на вигляд. Позашляховик доступний у бензинових і дизельних модифікаціях.

У Китаї стартував продаж Haval H5 другого покоління. Великий рамний позашляховик дивує низькою ціною від 122 800 до 157 800 юанів ($16 000 — 21 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Широка решітка радіатора поєднується з великими фарами Фото: Haval

Новий Haval H5 2023 набагато більший за попередника, який добре відомий в Україні. Позашляховик побудований на рамній платформі пікапа Great Wall King Kong Cannon і підріс одразу на півметра в довжину.

Розміри Haval H5 2023:

довжина — 5 190 мм;

ширина — 1 905 мм;

висота — 1 833 мм;

колісна база — 3 140 мм.

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін Фото: Haval

Дизайн Haval H5 другого покоління також змінився — став більш незграбним і брутальним. У позашляховика довгий високий капот і вертикальні стійки даху. Величезна хромована решітка радіатора поєднується з великими діодними фарами, а крила авто розширені.

Незважаючи на великі розміри, позашляховик є п'ятимісним Фото: Haval

Незважаючи на величезні розміри, новий Haval H5 залишився п'ятимісним. Хоча модель бюджетна, у салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2116 л.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 2116-літровий багажник Фото: CarNewsChina

Базова комплектація Haval H5 2023 враховує 17-дюймові диски, кондиціонер, круїз-контроль, камеру заднього виду та парктронік. Топовий варіант додає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль і камери кругового огляду, а перелік опцій охоплює панорамний дах, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі.

Китайський позашляховик Haval H5 оснащують 2,0-літровими турбомоторами — бензиновими на 190 і 218 к. с., а також 163-сильним дизелем.

Позашляховик доступний у бензинових і дизельних версіях Фото: Haval

Для позашляховика можна обрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП, задній або повний привід. Повнопривідній версії доступне блокування заднього диференціала. Кліренс досягає 200 мм, що дає змогу долати броди глибиною до 600 мм.

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