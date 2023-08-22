Флагман за ціною BMW X7: розкрито подробиці найдорожчого кросовера Toyota (фото)

Нова Toyota Century SUV коштуватиме як два Land Cruiser 300. Розкішний кросовер оснастять 406-сильною гібридною установкою.

З'явилася інформація про кросовер Toyota Century SUV. Розкішна модель підвищеної прохідності з'явиться під кінець нинішнього року, а її продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

Нова Toyota Century SUV стане флагманською моделлю у позашляховій лінійці японської марки. Її стартова вартість становитиме 20 мільйонів ієн ($137 000), тобто вона вдвічі дорожча, ніж Toyota Land Cruiser 300. Конкурентами кросовера стануть BMW X7, Mercedes GLS і Porsche Cayenne.

Кросовер сягає 5,2 м у довжину Фото: BestCarWeb

Дизайн Toyota Century SUV частково розсекретили під час презентації мінівена Alphard, що дало можливість створити рендери моделі. Своїм суворим зовнішнім виглядом кросовер буде дуже схожий на седан Toyota Century — авто імператора Японії. За розмірами дві моделі будуть порівнянними.

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Габарити Toyota Century SUV:

довжина — 5200 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 3000 мм;

маса — 2500 кг.

Toyota Century SUV отримає 406-сильну гібридну установку Фото: BestCarWeb

Незважаючи на солідні розміри, в салоні відмовилися від третього ряду сидінь. Запропонують версії на 4 і 5 місць, причому задніх пасажирів відокремлять від водія перегородкою (як у лімузинах), а їхні сидіння отримають електропривод і вентиляцію.

Найдорожчий кросовер Toyota оснастять гібридною установкою від Lexus TX 500h+ — 3,5-літровим бензиновим V6 і електромотором сумарною потужністю 406 к. с. Не виключено, що пізніше з'явиться ще й електрична версія.

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