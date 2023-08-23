Mercedes Sprinter перетворили на дорогий дім на колесах для найсуворіших умов (фото)

Автобудинок Mercedes Sprinter підготували до серйозного бездоріжжя. У салоні мікроавтобуса з'явилися ліжко і невелика кухня.

Mercedes-Benz Sprinter отримав нестандартну версію вартістю 500 000 доларів. Мікроавтобус перетворили на екстремальний дім на колесах. Про це повідомляє сайт Motor1.

Мікроавтобус отримав лебідку, шноркель і додаткову оптику

Повнопривідний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter перетворили на справжній позашляховик. Його кліренс збільшили до 279 мм, додали позашляхову 37-дюймову гуму BF Goodrich KM3 і пластиковий обвіс. Крім того, з'явилися лебідка, шноркель, додаткова оптика і багажник на даху. Дім на колесах може долати броди глибиною 45 см.

Кліренс зріс до 279 мм

Підвіска Mercedes Sprinter також доопрацьована і посилена для бездоріжжя. Мікроавтобус отримав нові пружини Fox і амортизатори Bilstein. Під капотом встановлено 3,0-літровий дизельний V6, що працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною КПП.

У салоні з'явилися ліжко і кухня

У салоні Mercedes Sprinter з'явилися розкладні ліжко і стіл, крісла, що повертаються, і кухня з плитою і раковиною. Будинок на колесах отримав потужний кондиціонер, 132-літровий бак з водою і бойлер. Живлять електрообладнання акумулятори та сонячні батареї на даху.

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