Класика в новому форматі: у США повернули у виробництво культовий позашляховик 60-х (фото)

Електромобіль Meyers Manx 2.0 оснащений 202-сильним мотором і розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Топова версія багі може проїхати 480 км без підзарядки.

У США відновили випуск знаменитого Meyers Manx. Культовий пляжний багі 60-х років відродили як електромобіль. Про це повідомляє видання Car and Driver.

Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,5 с

Новий Meyers Manx 2.0 (саме так назвали модель) своїм дизайном повторює оригінальну модель. У нього пластиковий кузов без дверей і з відкритими крилами, величезні колеса і великий кліренс. Нову модель видають сучасна діодна оптика і знімний жорсткий дах.

Баггі отримав знімний жорсткий дах

Салон Meyers Manx 2.0 дивує простотою і мінімалізмом. На передній панелі встановлено один спідометр з індикатором заряду батареї.

Великі зміни відбулися всередині. Якщо оригінальні багі Meyers Manx у 60-х будували на агрегатах масового Volkswagen Beetle, то новачок став електрокаром. Мотор на 202 к. с. і 325 Нм дає змогу легкому (747 кг) авто розганятися до 100 км/год за 4,5 с.

Салон Meyers Manx вирізняється простотою

Мала вага Meyers Manx 2.0 також є запорукою великого запасу ходу. Базова версія з батареєю ємністю 20 кВт∙год може проїхати 240 км без підзарядки, топовий варіант з батареєю на 40 кВт∙год — 480 км.

До кінця року планують зібрати першу партію з 50 багі. Початкова ціна Meyers Manx 2.0 складе 74 000 доларів.

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