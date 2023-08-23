Нове життя класики: у США відновили випуск Ford Bronco 1966 року (відео)

Ford Bronco першого покоління отримав сучасний 460-сильний V8 і повністю нове шасі. Позашляховик 1966 року тепер оснащений камерою заднього виду і системою стабілізації.

Класичний Ford Bronco 1966 року отримав друге життя. Культовий позашляховик відреставрували та осучаснили. Подробиці авто розкрили на сайті ательє Gateway.

Саме ця компанія виконала тюнінг Ford Bronco. Роботи над проєктом тривали 4 роки, а допомогли доопрацювати авто фахівці австралійської компанії Premcar, що створює позашляхові Nissan.

Позашляховик отримав 460-сильний V8 і нову раму

По суті, від оригінального Ford Bronco 1966 року залишився тільки кузов, адже навіть раму в Premcar створили заново. На додачу, збільшено кліренс і встановлено величезні 37-дюймові шини BF Goodrich.

У салоні повністю змінено оздоблення: використані шкіра і джинсова тканина, а кермо і підлога оздоблені лакованим деревом. З'явилися кондиціонер, мультимедійна система, камера заднього виду і потужна акустика Focal.

Салон оздоблений шкірою та джинсовою тканиною

Під капотом Ford Bronco Gateway встановлено 5,0-літровий 460-сильний V8 від сучасного Mustang, що працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а новий вихлоп робить звук мотора гучнішим і соковитішим.

Підлога авто обшита лакованим деревом

Шасі та система повного приводу також нові. Крім того, тюнінг Ford Bronco охоплює встановлення ABS і навіть сучасної системи стабілізації.

У Gateway планують випускати доопрацьовані позашляховики невеликими серіями. Ціна Ford Bronco становитиме 400 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво повернули класичний американський баггі 60-х років.

Також ми писали, що новий Ford Bronco з'явився в Україні.