Дешевше нікуди: найдоступніші нові електромобілі в Україні (фото)

Експерти назвали 12 найдешевших електромобілів в Україні. Попри бюджетний цінник ці моделі мають безліч переваг.

Електромобілі продовжують ставати дедалі популярнішими в Україні. Експерти назвали найдешевші нові моделі, які можна купити в нашій країні. Про це повідомляє портал AUTO.RIA.

Загалом за липень українці купили майже 3,5 тисячі нових і вживаних електрокарів. Із них більшу частину склали кросовери.

Деякі українські водії не готові пересідати на електромобілі через їхню високу вартість. Проте в Україні доступно безліч моделей із бюджетним цінником.

Топ 12 найдешевших нових електромобілів в Україні:

1. Dongfeng EX-1

Dongfeng EX-1 є найдешевшим електромобілем в Україні Фото: autohome.com.cn

Ціна: від 550 565 грн.

Потужність: 45 к.с.

Запас ходу: 331 км.

Dongfeng EX-1 є ліцензійною копією Renault City K-ZE. Електромобіль має чотири посадкові місця та володіє містким багажником.

Dongfeng EX-1 здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 12,1 секунди. Максимальна швидкість становить 105 км/год.

2. Dongfeng Nano Box

Dongfeng Nano Box розкішніший за Dongfeng EX-1 Фото: CarNewsChina

Ціна: від 588 535 грн.

Потужність: 45 к.с.

Запас ходу: 331 км.

Dongfeng Nano Box, на відміну від EX-1, пропонує багатше оснащення та сучасніший дизайн. Електромобіль також підтримує функцію швидкої зарядки.

В інтер'єрі встановлено 7-дюймову приладову панель і 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачено різні електронні помічники.

3. Geely Emgrand EV Pro

Geely Emgrand EV Pro є найдешевшим електричним седаном в Україні Фото: Geely

Ціна: від 846 731 грн.

Потужність: 204 к.с.

Запас ходу: 421 км.

Geely Emgrand EV Pro помітно більший і потужніший за дві попередні моделі в рейтингу. В інтер'єрі встановлено невеликий мультимедійний дисплей і цифрову панель приладів.

Geely Emgrand EV Pro здатний розвивати швидкість до 150 км/год. Повна зарядка від побутової мережі займає близько 8 годин.

4. MG 4

MG 4 пропонує багате оснащення Фото: MG

Ціна: від 937 400 грн.

Потужність: 170 к.с.

Запас ходу: 350 км.

Один із найпопулярніших електромобілів у Британії пропонує багате оснащення та непогану динаміку розгону. Також MG 4 вирізняється містким багажником об'ємом від 363 до 1177 літрів.

Електромобіль доступний в Україні у двох версіях. У базову комплектацію входять безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік і датчик світла.

5. Honda M-NV

Honda M-NV має спортивний дизайн Фото: Honda

Ціна: від 983 423 грн.

Потужність: 163 к.с.

Запас ходу: 480 км.

Honda M-NV пропонує багате оснащення та непогану керованість. Електрокросовер має стильний дизайн із вузькими передніми фарами.

Honda M-NV розроблено спільно з інженерами Dongfeng для китайського ринку. Модель виділяється на тлі конкурентів великим запасом ходу.

6. Weltmeister EX5

Weltmeister EX5 досить практичний Фото: Weltmeister

Ціна: від 1 013 799 грн.

Потужність: 218 к.с.

Запас ходу: 403 км.

Weltmeister EX5, попри бюджетний цінник, пропонує сучасне оснащення. Також цей електрокросовер досить швидкий на прямій.

Weltmeister EX5 підтримує швидку зарядку. Запас ходу становить понад 400 км на одному заряді.

7. Volkswagen E-Tharu

Volkswagen E-Tharu пропонує комфортний інтер'єр Фото: Volkswagen

Ціна: від 1 091 638 грн.

Потужність: 160 к.с.

Запас ходу: 315 км.

Volkswagen E-Tharu побудований на базі кросовера з ДВЗ, тому в електрокросовера є тільки задній багажник. Проте він доволі місткий.

Інтер'єр Volkswagen E-Tharu досить комфортний для свого цінника. Максимальна швидкість електрокросовера становить 150 км/год.

8. BYD Song Plus

BYD Song Plus має стильний дизайн Фото: BYD Auto

Ціна: від 1 120 115 грн.

Потужність: 183 к.с.

Запас ходу: 505 км.

BYD Song Plus має стильний дизайн і багате оснащення. Також електрокросовер має непогану динаміку.

Інтер'єр BYD Song Plus розкішний для бюджетного сегмента. Модель пропонує велику кількість опцій на вибір.

9. BYD Yuan Plus

BYD Yuan Plus має незвичайний інтер'єр Фото: Скріншот/youtube

Ціна: від 1 127 709 грн.

Потужність: 204 к.с.

Запас ходу: 510 км.

BYD Yuan Plus трохи розкішніший за Song Plus. Також цей електрокросовер просторіший усередині.

Ще однією особливістю BYD Yuan Plus є унікальний інтер'єр. У ньому переважає музична тематика.

10. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric пропонує великий запас ходу Фото: Hyundai

Ціна: від 1 128 200 грн.

Потужність: 136 к.с.

Запас ходу: 305 км.

Hyundai Kona доступний у кількох версіях. Електрична модифікація пропонує великий запас ходу і приємну керованість.

Hyundai Kona Electric доступний у кількох комплектаціях на вибір. Проте навіть базові версії вирізняються багатим оснащенням.

11. MG ZS EV

MG ZS EV пропонує місткий багажник Фото: Autocar

Ціна: від 1 144 000 грн.

Потужність: 143 к.с.

Запас ходу: 263 км.

MG ZS EV має просторий інтер'єр і місткий багажник. Також електрокросовер має безліч сучасних систем безпеки.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,5 секунди. Максимальна швидкість електрокросовера становить 140 км/год.

12. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 відчувається набагато дорожчим, ніж є насправді Фото: Volkswagen

Ціна: від 1 176 900 грн.

Потужність: 204 к.с.

Запас ходу: 550 км.

Один із найпопулярніших електромобілів в Україні пропонує багате оснащення та просторий інтер'єр. Volkswagen ID.4 також має місткий багажник і великий запас ходу.

Ще однією особливістю Volkswagen ID.4 є стильний дизайн. Електрокросовер швидший за багатьох своїх конкурентів.

Раніше Фокус розповів, що популярність уживаних авто зі США в Україні різко знизилася у 2023 році.