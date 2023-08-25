У стилі 50-х: Citroen випустив нестандартний дім на колесах (фото)

Автобудинок Citroen Type Holidays виконаний у дусі моделі Type H 50-х років. Усередині облаштовані спальні місця і невелика кухня.

На виставці в Дюссельдорфі презентували незвичайний кемпер Citroen Type Holidays. Дім на колесах виконаний у ретростилістиці. Його подробиці розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.

Дах кемпера піднімається Фото: Citroen

Концепт-кар допомогла створити словенська компанія Bravia Mobil. В основі кемпера лежить Citroen SpaceTourer, хоча при погляді на авто це важко помітити.

Автодім схожий на знаменитий мінівен Citroen Type H 50-х років, який можна побачити, наприклад, у фільмах про Фантомаса. Зі знаменитим предком новий Citroen Type Holidays ріднять велика решітка радіатора, круглі фари і гофровані боковини.

Боковини виконані гофрованими Фото: Citroen

Водночас, салон Citroen Type Holidays доволі сучасний. Його дах піднімається, утворюючи спальне місце, а задній диван розкладається в ліжко. Також передбачені крісла, що повертаються, розкладний стіл, численні шухляди та шафи.

Усередині облаштовано невелику кухню Фото: Citroen

Мінікухня доповнена раковиною, плитою і холодильником. На додачу, встановлено автономний обігрівач Webasto.

У салоні передбачено два спальних місця Фото: Citroen

Новий Citroen Type Holidays формально є концепт-каром, проте він є провісником цілої нової лінійки моделей. Варто зазначити, що аналогічна ретро-версія є і у Citroen Berlingo, причому вона випускається серійно.

Раніше Фокус розповідав, що в Дюссельдорфі свій будинок на колесах представив і Volkswagen.

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