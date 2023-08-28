Перші кросовери та позашляховики від кожного автовиробника (фото)

Перший у світі кросовер Willys-Overland Jeepster з'явився в далекому 1948 році. Відтоді автоіндустрія почала сильно змінюватися.

Кросовери та позашляховики настільки міцно увійшли в автоіндустрію, що важко згадати той час, коли цих авто ще не було. Вони підходять для використання в місті та на бездоріжжі. Перші такі моделі від кожного виробника назвали на сайті Autocar.

Зараз майже всі великі автовиробники випускають кросовери та позашляховики. Навіть такі бренди як Ferrari та Bentley, які довгий час ігнорували цей сегмент, розробили такі моделі.

Willys-Overland Jeepster з'явився 1948 року і є першим кросовером у світі Фото: Wikipedia

Експерти назвали перші кросовери та позашляховики від 50 відомих автомобільних брендів. Вони відсортовані в алфавітному порядку.

Перші кросовери та позашляховики від кожного автовиробника:

Acura — MDX;

Alfa Romeo — Stelvio;

Aston Martin — DBX;

Audi — Q7;

Bentley — Bentayga;

BMW — X5;

Buick — Rendezvous;

Cadillac — Escalade;

Chevrolet — Suburban;

Chrysler — Pacifica;

Citroen — C-Crosser;

Dacia — Duster;

Dodge — Town Wagon;

DS — DS6;

Fiat — Panda 4x4;

Ford — Bronco;

Honda — CR-V;

Hyundai — Santa Fe;

Infiniti — QX4;

Isuzu — Trooper;

Jaguar — F-Pace;

Jeep — CJ-2A;

Kia — Sportage;

Lada — Niva;

Lamborghini — LM002;

Land Rover — Series 1;

Lexus — LX;

Lincoln — Navigator;

Maserati — Levante;

Mazda — Tribute;

Mercedes-Benz — G-Wagen;

MG — GS;

Mini — Countryman;

Mitsubishi — Shogun;

Nissan — Patrol;

Opel — Frontera;

Peugeot — 4007;

Porsche — Cayenne;

Renault — Scenic RX4;

Rolls-Royce — Cullinan;

Saab — 9-7X;

Seat — Ateca;

Skoda — Yeti;

SsangYong — Musso;

Subaru — Forester;

Suzuki — LJ10;

Tesla — Model X;

Toyota — Land Cruiser;

Volkswagen — Touareg;

Volvo — XC90.

Раніше Фокус розповів про найнезвичайніші концепт-кари кожного десятиліття, починаючи з 1950-х років.