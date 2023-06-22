Машини-рекордсмени: найшвидші автомобілі в історії (фото, відео)

Ще в XIX столітті інженери змагалися у створенні найшвидших автомобілів у світі. Відтоді деякі авто не тільки змогли розвивати швидкість понад 600 км/год, а й подолали звуковий бар'єр.

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З моменту винаходу автомобіля багато інженерів намагалися створити моделі, які вразять весь світ. Найпростіший спосіб зробити це — розробити найшвидше авто у світі. Фокус розповість про те, які автомобілі встановлювали швидкісні рекорди.

Перші рекорди швидкості серед автомобілів

Jeantaud Duc: перший рекордсмен

Електромобіль Jeantaud Duc встановив перший офіційний рекорд швидкості Фото: Wikipedia

У це важко повірити, але перший рекорд швидкості серед автомобілів було встановлено ще в XIX столітті. У 1898 році перегонник Гастон Шасселуп-Лоба подолав заповітний бар'єр у 60 км/год і розігнався до 63,15 км/год за кермом французького електромобіля Jeantaud Duc.

Gobron-Brillie 110CV: 100 миль/год не межа

Gobron-Brillie 110CV першим подолав психологічну позначку в 100 миль/год Фото: Wikipedia

У 1904 році перегонник Луї Ріголлі за кермом 108-сильного боліда Gobron-Brillie 110CV подолав психологічну позначку в 100 миль/год (161 км/год). У французькій комуні Шатійон-сюр-Сен він розігнався до 166 км/год, що стало абсолютним рекордом для того часу.

Sunbeam 1000 hp: британське вторгнення

Sunbeam 1000 hp став першим авто неамериканського походження, який встановив рекорд швидкості в Дейтона-Біч Фото: Wikipedia

У 1926 році британська компанія Sunbeam представила модель 1000 hp. Автомобіль, попри свою назву, оснащувався двома 22,4-літровими двигунами V12 сумарною потужністю 900 к.с.

Sunbeam 1000 hp 1927 року став першим авто неамериканського походження, який проїхався треком Дейтона-Біч для встановлення рекорду швидкості. Перегонник Генрі Сігрейв за кермом цього авто зміг розвинути швидкість 327,97 км/год.

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Eyston Thunderbolt та Railton Special: серйозна конкуренція

Eyston Thunderbolt встановив кілька рекордів швидкості Фото: Wikipedia

Через 10 років після рекорду Сігрейва автомобілі змогли стати лякаюче швидкими. У 1937 році автомобіль Eyston Thunderbolt під керуванням британця Джона Ейстона розігнався до 502,12 км/год. Ще через рік кузов авто зробили більш обтічним, що дало змогу розвинути вже 556,03 км/год.

Лише через кілька тижнів інший британський перегонник Джон Кобб за кермом Railton Special зміг розігнатися до 568,58 км/год. Рекорд було встановлено на очах в Ейстона, що змусило його вже за добу зробити ще одну спробу.

Повторний заїзд Джона Ейстона за кермом Eyston Thunderbolt пройшов вдало. Автомобіль зміг розвинути швидкість 575,34 км/год. У підсумку рекорд Кобба протримався лише 24 години.

Railton Special був найшвидшим автомобілем післявоєнної епохи Фото: Wikipedia

У 1939 році Джон Кобб розігнав Railton Special вже до 594,97 км/год. Це був останній рекорд швидкості перед Другою світовою війною.

Після закінчення Другої світової війни Railton Special був доопрацьований спільними зусиллями з компанією Mobil Oil і перейменований в Railton Mobil Special. У 1947 році Джон Кобб розвинув на боліді середню швидкість 634,39 км/год.

Автомобілі, які подолали рубіж у 1000 км/год

Spirit of America — Sonic I та Blue Flame: американська мрія

Spirit of America — Sonic I першим розвинув швидкість понад 1000 км/год в одному напрямку Фото: Wikipedia

У 1964 році було побудовано незвичайний автомобіль Spirit of America — Sonic I, який зовні більше нагадував ракету, ніж наземний транспорт. Він оснащувався турбореактивним двигуном General Electric J79 потужністю 15 000 к.с. від американських винищувачів тих років.

Перегонник Крейг Брідлав на висохлому солоному озері Бонневіль зміг розігнатися на Spirit of America — Sonic I до 1000 км/год в одному напрямку. В офіційному рекорді було зафіксовано швидкість у 966,574 км/год, яка протрималася до 1970 року.

Blue Flame зміг побити рекорд Spirit of America — Sonic I Фото: Wikipedia

У 1970 році було побудовано автомобіль Blue Flame, який був покликаний побити рекорд швидкості. На озері Бонневіль пілот Гаррі Габеліч розвинув швидкість 1014,511 км/год.

Thrust SSC: швидше за звуковий бар'єр

Thrust SSC став першим автомобілем, які подолав звуковий бар'єр Фото: Wikipedia

У 1997 році світ вразила новина про те, що автомобіль вперше зміг подолати звуковий бар'єр. Рекордсменом став британський болід Thrust SSC.

Пілот винищувача Королівських ВПС Енді Грін за кермом цього автомобіля розігнався до 1228 км/год. Цей рекорд досі не побитий будь-яким іншим авто.

Thrust SSC оснащений двома турбовентиляторними двигунами Rolls-Royce Spey з форсованою тягою. Їх можна було зустріти на винищувачах McDonnell Douglas F-4 Phantom II.

Двигуни видавали неймовірну потужність 110 000 к.с. Середня витрата палива становила близько 18 літрів на секунду.

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Найшвидший серійний автомобіль в історії

Bugatti Chiron Super Sport 300+: майже 500 км/год на дорогах

Bugatti Chiron Super Sport 300+ утримує рекорд швидкості серед серійних автомобілів Фото: Bugatti

Топова версія гіперкара Bugatti Chiron Super Sport 300+ у 2019 році встановила рекорд швидкості для серійних автомобілів. Модель змогла розігнатися до 490,484 км/год.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,4 секунди.

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