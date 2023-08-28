Ліжка в салоні та запас ходу 600 км: у Китаї створили недорогий сімейний електрокар (фото)

Електромобіль Maxus Dajia 7 — п'ятиметровий мінівен із багатою комплектацією. Модель може бути оснащена електроприводом крісел другого ряду і камерами замість дзеркал заднього виду.

На автошоу в Ченду презентували новий Maxus Dajia 7. Електричний сімейний мінівен від концерну SAIC надходить у продаж за ціною від 259 800 до 299 800 юанів ($36 100 — 41 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу авто в топовій версії становить 605 км Фото: SAIC

Китайський мінівен Maxus Dajia 7 — молодший брат моделі Mifa 9. У нього строгий гранований дизайн із вигнутою віконною лінією. Фари з'єднані тоненькою діодною вставкою.

Розміри Maxus Dajia 7:

довжина — 4907 мм;

ширина — 1885 мм;

висота — 1768 мм;

колісна база — 2975 мм.

На передній панелі встановлено три дисплеї

Електромобіль Maxus Dajia 7 запропоновано у версіях на 6 і 7 місць, причому крісла перших двох рядів оснащено електроприводом. Шестимісний варіант вельми оригінальний — на другому ряду там тільки одне крісло, зате переднє сидіння розгортається і перетворюється на ліжко. Ще одним ліжком стає крісло водія.

У салоні можна розкласти два ліжка Фото: SAIC

На передній панелі електровена встановлено одразу три дисплеї. Комплектація також охоплює електропривод зсувних дверцят, панорамний дах, камери кругового огляду і холодильник, а за доплату запропоновано камери замість дзеркал і паркувальний автопілот із дистанційним керуванням. Також передбачені системи автоматичного гальмування, контролю розмітки і "сліпих" зон.

Крісло переднього пасажира можна розгорнути Фото: SAIC

Новий Maxus Dajia 7 оснащений електромотором потужністю 245 к. с. на задній осі. Зі старту на вибір запропонують версії з батареями на 77 і 90 кВт∙год: запас ходу становитиме 527 і 605 км, відповідно.

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