Електромобіль Hyundai Ioniq 6 розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Hyundai Ioniq 6 провалив лосиний тест і показав посередній результат у тесті на слалом. Електромобіль оснащений 228-сильним електромотором і здатний розганятися до сотні за 7,4 секунди.

Експерти перевірили керованість електромобіля Hyundai Ioniq 6 2023 у двох складних тестах. Експерти були розчаровані результатами моделі. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Hyundai Ioniq 6 вирізняється авангардним дизайном і багатим оснащенням. Вартість електромобіля в Україні становить від 1 998 600 грн за базову комплектацію.

Для випробування Hyundai Ioniq 6 взули в шини Nexen NFera Sport EV розмірністю 245/55 R18 спереду і ззаду. Вони підходять для електромобілів.

Спершу електрокар випробували в тесті на слалом. Водій зміг проїхати смугу перешкод за 24,9 секунди. Цей результат виявився гіршим, ніж у Subaru Solterra та Alfa Romeo Tonale.

Пізніше Hyundai Ioniq 6 випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Hyundai Ioniq 6 зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 72 км/год. Електрокар не зміг входити в повороти на вищій швидкості.

Hyundai Ioniq 6 оснащений електромотором потужністю 228 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,4 секунди, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електромобіля Tesla Model S Plaid у двох складних тестах.