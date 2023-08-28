Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)
Експерти розповіли про найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком від 4 до 12 років. Вони виділили головні недоліки кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали найнадійніші вживані сімейні автомобілі. Вони виділили тільки моделі віком від 4 до 12 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На вторинному ринку можна знайти безліч сімейних автомобілів. Далеко не всі з них є надійними. Тому експерти назвали моделі, які рідко доставляють проблеми своїм власникам.
До рейтингу увійшли 20 сімейних автомобілів. Ці моделі мають найвищий рейтинг надійності.
Топ 20 найнадійніших сімейних автомобілів віком до 12 років:
20. Vauxhall/Opel Astra (бензин)
Рейтинг надійності: 86,5%
Роки випуску: 2015 — 2021
Opel Astra з бензиновим двигуном виявився досить надійним автомобілем. Проте у 29% власників таких авто виникали поломки, в основному пов'язані з коробкою передач та інформаційно-розважальною системою.
18. Kia Ceed (дизель)
Рейтинг надійності: 86,7%
Роки випуску: 2012 — 2018
Дизельна Kia Ceed виявилася надійнішою за бензинову версію моделі. Тільки у 27% автомобілів було виявлено несправності, пов'язані з гальмами та електронікою.
18. Nissan Pulsar
Рейтинг надійності: 86,7%
Роки випуску: 2014 — 2018
Nissan Pulsar виявився надійнішим за своїх основних конкурентів — Opel Astra і Volkswagen Golf. Проте у моделі є слабкі місця — електроніка і паливна система.
17. Mercedes-Benz A-Class (бензин)
Рейтинг надійності: 86,9%
Роки випуску: 2005 — 2012
Mercedes-Benz A-Class другого покоління виявився надійнішим за своїх наступників. Попри це у 44% власників моделі траплялися поломки, пов'язані з вихлопною системою і коробкою передач.
16. BMW 1 серії
Рейтинг надійності: 87,0%
Роки випуску: 2011 — 2019
BMW 1 Series другого покоління виявився доволі надійним хетчбеком. Головними недоліками моделі є кондиціонер, двигун та електроніка.
15. Skoda Octavia (бензин)
Рейтинг надійності: 87,3%
Роки випуску: 2013 — 2020
Skoda Octavia рідко виходить з ладу. Тільки у 19% власників цього авто траплялися поломки під час експлуатації.
14. Honda Accord
Рейтинг надійності: 87,4%
Роки випуску: 2008 — 2015
Близько 29% власників Honda Accord повідомили про поломки їхніх авто. Проте багато з них вдалося усунути менш ніж за тиждень.
13. Skoda Yeti (дизель)
Рейтинг надійності: 88,0%
Роки випуску: 2009 — 2017
Skoda Yeti став першим кросовером чеського бренду. Найчастіше в авто виходять з ладу двигун, вихлопна система та електроніка.
12. Seat Leon (бензин)
Рейтинг надійності: 88,1%
Роки випуску: 2013 — 2020
Seat Leon розділяє платформу з Volkswagen Golf, але є більш надійним. Лише 21% власників моделі повідомили про поломки.
11. Mazda 3 (бензин)
Рейтинг надійності: 88,2%
Роки випуску: 2009 — 2013
Mazda 3 страждає від проблем з акумулятором і кузовом. Попри це більшість поломок вдавалося усувати менш ніж за день.
10. Honda Civic
Рейтинг надійності: 88,3%
Роки випуску: 2006 — 2012
Honda Civic рідко стикається з поломками. Проте у 25% автомобілів були виявлені несправності, які охоплювали широкий спектр вузлів авто.
9. Ford Focus (дизель)
Рейтинг надійності: 90,0%
Роки випуску: 2004 — 2011
Ford Focus другого покоління зміг пройти перевірку часом. Дизельна версія моделі вирізняється високим рівнем надійності.
8. Alfa Romeo Giulietta
Рейтинг надійності: 92,0%
Роки випуску: 2010 — 2020
Alfa Romeo Giulietta є однією з найнадійніших моделей італійського бренду. Тільки 15% власників хетчбека повідомили про поломки.
7. Skoda Yeti (бензин)
Рейтинг надійності: 92,1%
Роки випуску: 2009 — 2017
Бензинова Skoda Yeti надійніша за дизельну версію моделі. Проте ці автомобілі мають схожі проблеми.
6. Toyota Auris (бензин)
Рейтинг надійності: 92,3%
Роки випуску: 2007 — 2013
Toyota має хорошу репутацію в галузі надійності своїх авто. Хетчбек Auris не став винятком.
5. Seat Leon (дизель)
Рейтинг надійності: 93,5%
Роки випуску: 2013 — 2020
Дизельний Seat Leon перевершує бензинову версію моделі за надійністю. Близько 24% власників повідомили про поломки, але їх вдавалося усунути в найкоротші терміни.
4. Honda Civic (дизель)
Рейтинг надійності: 93,6%
Роки випуску: 2012 — 2017
Honda Civic дев'ятого покоління виявився надійнішим за свого попередника. Тільки у 14% автомобілів виникали поломки за останні два роки експлуатації.
3. Hyundai i30
Рейтинг надійності: 94,9%
Роки випуску: 2012 — 2017
Друге покоління Hyundai i30 надійніше за своїх конкурентів. Слабкими місцями моделі є кузов і гальма.
2. Honda Civic (бензин)
Рейтинг надійності: 96,2%
Роки випуску: 2012 — 2017
Бензиновий Honda Civic рідше стикається з поломками, ніж дизельна версія моделі. Найчастіше виходять з ладу кузов, гальма і коробка передач.
1. Mazda 3 (бензин)
Рейтинг надійності: 99,3%
Роки випуску: 2014 — 2019
Тільки 3,6% власників бензинових Mazda 3 стикалися з поломками під час експлуатації. Усі проблеми вдавалося вирішити швидко та дешево.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найбільш ненадійні компактні автомобілі з пробігом.