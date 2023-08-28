Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)

Експерти розповіли про найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком від 4 до 12 років. Вони виділили головні недоліки кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали найнадійніші вживані сімейні автомобілі. Вони виділили тільки моделі віком від 4 до 12 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На вторинному ринку можна знайти безліч сімейних автомобілів. Далеко не всі з них є надійними. Тому експерти назвали моделі, які рідко доставляють проблеми своїм власникам.

До рейтингу увійшли 20 сімейних автомобілів. Ці моделі мають найвищий рейтинг надійності.

Топ 20 найнадійніших сімейних автомобілів віком до 12 років:

20. Vauxhall/Opel Astra (бензин)

Opel Astra має проблеми з коробкою передач та інформаційно-розважальною системою Фото: Opel

Рейтинг надійності: 86,5%

Роки випуску: 2015 — 2021

Opel Astra з бензиновим двигуном виявився досить надійним автомобілем. Проте у 29% власників таких авто виникали поломки, в основному пов'язані з коробкою передач та інформаційно-розважальною системою.

18. Kia Ceed (дизель)

У Kia Ceed є проблеми з надійністю гальм та електроніки Фото: Kia

Рейтинг надійності: 86,7%

Роки випуску: 2012 — 2018

Дизельна Kia Ceed виявилася надійнішою за бензинову версію моделі. Тільки у 27% автомобілів було виявлено несправності, пов'язані з гальмами та електронікою.

18. Nissan Pulsar

Nissan Pulsar страждає від поломок, пов'язаних з електронікою і паливною системою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 86,7%

Роки випуску: 2014 — 2018

Nissan Pulsar виявився надійнішим за своїх основних конкурентів — Opel Astra і Volkswagen Golf. Проте у моделі є слабкі місця — електроніка і паливна система.

17. Mercedes-Benz A-Class (бензин)

Mercedes-Benz A-Class другого покоління надійніший за своїх наступників Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 86,9%

Роки випуску: 2005 — 2012

Mercedes-Benz A-Class другого покоління виявився надійнішим за своїх наступників. Попри це у 44% власників моделі траплялися поломки, пов'язані з вихлопною системою і коробкою передач.

16. BMW 1 серії

BMW 1 Series має проблеми з кондиціонером і двигуном Фото: BMW

Рейтинг надійності: 87,0%

Роки випуску: 2011 — 2019

BMW 1 Series другого покоління виявився доволі надійним хетчбеком. Головними недоліками моделі є кондиціонер, двигун та електроніка.

15. Skoda Octavia (бензин)

Skoda Octavia рідко стикається з поломками Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 87,3%

Роки випуску: 2013 — 2020

Skoda Octavia рідко виходить з ладу. Тільки у 19% власників цього авто траплялися поломки під час експлуатації.

14. Honda Accord

Honda Accord легко піддається ремонту Фото: Honda

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2008 — 2015

Близько 29% власників Honda Accord повідомили про поломки їхніх авто. Проте багато з них вдалося усунути менш ніж за тиждень.

13. Skoda Yeti (дизель)

Найчастіше у Skoda Yeti виходять з ладу двигун і вихлопна система Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 88,0%

Роки випуску: 2009 — 2017

Skoda Yeti став першим кросовером чеського бренду. Найчастіше в авто виходять з ладу двигун, вихлопна система та електроніка.

12. Seat Leon (бензин)

Seat Leon надійніший, ніж Volkswagen Golf Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2013 — 2020

Seat Leon розділяє платформу з Volkswagen Golf, але є більш надійним. Лише 21% власників моделі повідомили про поломки.

11. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 має проблеми з акумулятором і кузовом Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 88,2%

Роки випуску: 2009 — 2013

Mazda 3 страждає від проблем з акумулятором і кузовом. Попри це більшість поломок вдавалося усувати менш ніж за день.

10. Honda Civic

Honda Civic має безліч проблем, але всі вони незначні Фото: Honda

Рейтинг надійності: 88,3%

Роки випуску: 2006 — 2012

Honda Civic рідко стикається з поломками. Проте у 25% автомобілів були виявлені несправності, які охоплювали широкий спектр вузлів авто.

9. Ford Focus (дизель)

Ford Focus другого покоління виявився надійним авто Фото: Ford

Рейтинг надійності: 90,0%

Роки випуску: 2004 — 2011

Ford Focus другого покоління зміг пройти перевірку часом. Дизельна версія моделі вирізняється високим рівнем надійності.

8. Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo Giulietta виявилася найнадійнішою моделлю італійського бренду Фото: Alfa Romeo

Рейтинг надійності: 92,0%

Роки випуску: 2010 — 2020

Alfa Romeo Giulietta є однією з найнадійніших моделей італійського бренду. Тільки 15% власників хетчбека повідомили про поломки.

7. Skoda Yeti (бензин)

Бензинова версія Skoda Yeti має менше проблем, ніж у дизельної модифікації Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 92,1%

Роки випуску: 2009 — 2017

Бензинова Skoda Yeti надійніша за дизельну версію моделі. Проте ці автомобілі мають схожі проблеми.

6. Toyota Auris (бензин)

У Toyota Auris немає суттєвих проблем із надійністю Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 92,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Toyota має хорошу репутацію в галузі надійності своїх авто. Хетчбек Auris не став винятком.

5. Seat Leon (дизель)

Дизельний Seat Leon надійніший за бензинову версію Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 93,5%

Роки випуску: 2013 — 2020

Дизельний Seat Leon перевершує бензинову версію моделі за надійністю. Близько 24% власників повідомили про поломки, але їх вдавалося усунути в найкоротші терміни.

4. Honda Civic (дизель)

Honda Civic дев'ятого покоління надійніший за попередника Фото: Honda

Рейтинг надійності: 93,6%

Роки випуску: 2012 — 2017

Honda Civic дев'ятого покоління виявився надійнішим за свого попередника. Тільки у 14% автомобілів виникали поломки за останні два роки експлуатації.

3. Hyundai i30

Друге покоління Hyundai i30 вирізняється високим рівнем надійності Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 94,9%

Роки випуску: 2012 — 2017

Друге покоління Hyundai i30 надійніше за своїх конкурентів. Слабкими місцями моделі є кузов і гальма.

2. Honda Civic (бензин)

Бензинова Honda Civic ще надійніша за дизельну версію моделі Фото: Honda

Рейтинг надійності: 96,2%

Роки випуску: 2012 — 2017

Бензиновий Honda Civic рідше стикається з поломками, ніж дизельна версія моделі. Найчастіше виходять з ладу кузов, гальма і коробка передач.

1. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 стала лідером рейтингу надійності Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 99,3%

Роки випуску: 2014 — 2019

Тільки 3,6% власників бензинових Mazda 3 стикалися з поломками під час експлуатації. Усі проблеми вдавалося вирішити швидко та дешево.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найбільш ненадійні компактні автомобілі з пробігом.