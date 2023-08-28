Новий BMW M5 2024 розсекретили за рік до прем'єри (фото)

Новий BMW M5 2024 зміниться зовні та стане агресивнішим на вигляд. Спортивний седан вперше отримає гібридну установку.

Опубліковано перше шпигунське фото BMW M5 нового покоління. Заряджений седан зняли на заводі BMW, хоча його виробництво стартує тільки у 2024 році. Фотографію опублікував в Instagram блогер imran_arshad.

BMW M5 проходить тести на Нюрбургринзі Фото: carscoops.com

На знімку зображена задня частина BMW M5 2024. У спортивного седана агресивний бампер, чотири вихлопні труби і невеликий спойлер на кришці багажника. Примітно, що седан помітно відрізняється від спортивної електричної версії BMW i5 M60.

Раніше новий BMW M5 G90 бачили в камуфляжі під час тестів на автодромі Нюрбургринг. З фото видно, що передня частина авто також зміниться. Також вдалося зняти салон зі спортивними сидіннями.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: carscoops.com

Новий BMW M5 2024 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо, але його доповнять електромотором. Гібрид стане істотно потужнішим за попередника: віддача силової установки точно перевищить 700 к. с. і не виключено, що досягне навіть 800 сил. До того ж, седан зможе проїхати близько 50 км у повністю електричному режимі.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині розсекретили перший електричний універсал Volkswagen.

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