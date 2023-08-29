Великі зміни: наступні Dodge Charger і Challenger отримають новий двигун (фото)

Dodge Charger і Challenger наступних поколінь будуть доступні з кількома силовими установками. З чуток, моделі вперше запропонують із 3,0-літровим турбованим двигуном.

Спорткари Dodge Charger і Challenger наступних поколінь можуть отримати новий двигун. Також заявлені повністю електричні версії цих моделей. Про це повідомили на сайті Motor1.

Dodge Charger і Challenger є старомодними седаном і купе з потужними двигунами V8. Проте наступні покоління цих моделей можуть сильно зміниться.

Спочатку було відомо, що Dodge Charger і Challenger отримають електричну силову установку. Це було продемонстровано з концепт-каром Dodge Charger Daytona SRT.

У Mopar заявили, що нові Dodge Charger і Challenger збережуть ДВЗ. Проте це буде новий двигун з меншою кількістю шкідливих викидів.

За чутками, наступні покоління спорткарів отримають 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом. Його потужність становитиме близько 510 к.с.

Цікаво те, що паралельно з бензиновими авто, будуть доступні й електромобілі Daytona. Вони зможуть похвалитися віддачею близько 900 к.с.

Топова версія Daytona отримає електричну силову установку Фото: Stellantis

Очікується, що нова інформація про Dodge Charger і Challenger наступних поколінь стане відома лише за кілька тижнів. Уже 16 вересня на Північноамериканському міжнародному автосалоні 2023 року в Детройті будуть показані поки що неназвані новинки від Stellantis.

Раніше Фокус розповів, що Шакіл О'Ніл похвалився своїм ексклюзивним Dodge Charger з яскравим тюнінгом.