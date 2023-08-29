Новітній надпотужний Chevrolet Corvette за $100 000 розбили невдовзі після покупки (відео)

Chevrolet Corvette Z06 — нова заряджена версія моделі. Спорткар оснащений 670-сильним V8 і здатний розвинути швидкість понад 320 км/год.

Новий Chevrolet Corvette Z06 нещодавно надійшов у продаж, а один такий спорткар уже встигли розбити. Аварія сталася в США і потрапила на відео з реєстратора. Його опублікували на Youtube-каналі steelankles.

Chevrolet Corvette Z06 розбили на гоночному треку в штаті Вірджинія. На відео видно, що спорткар зайшов у поворот занадто швидко — на швидкості близько 150 км/год. Автомобіль занесло, він втратив керування і врізався у відбійник.

Під час ДТП перевантаження в салоні сягали 8,47 g, але водій не постраждав і зміг сам вибратися з авто. У спорткара повністю знищена передня частина і видно пошкодження ззаду — його ремонт буде доволі складним.

Нагадаємо, що новий Chevrolet Corvette Z06 — топова заряджена версія моделі. Спорткар оснащений високооборотистим 5,5-літровим V8 потужністю 670 к. с. і 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Chevrolet Corvette Z06 є топовою версією моделі Chevrolet Corvette Z06 Фото: General Motors

З такими характеристиками Chevrolet Corvette Z06 може змагатися з екзотичними суперкарами, проте набагато дешевше — ціна стартує з 105 000 доларів.

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