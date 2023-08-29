Їх випустили лише 2500: у Києві помітили рідкісний заряджений Volkswagen (фото)

Volkswagen Polo R WRC Street — серійна версія ралійної моделі. Заряджений хетчбек оснащений 220-сильним турбомотором і розганяється до 100 км/год за 6,4 секунди.

У Києві сфотографували рідкісний і незвичайний Volkswagen Polo 2013 року в спортивній версії R WRC Street. Заряджений хетчбек випущено лімітованою серією з 2500 авто. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volkswagen Polo R WRC Street — спеціальна версія моделі, випущена для допуску до ралі. Регламент чемпіонату WRC вимагав наявності серійного аналога у ралійного авто. До слова, в Україні цей варіант хетчбека офіційно не продавався.

Випущено лише 2500 Volkswagen Polo R WRC Фото: Topcars UA

Звісно, Volkswagen Polo R WRC Street не отримав величезне антикрило, як у ралійної моделі, але він суттєво відрізняється від стандартного хетчбека. Авто можна відрізнити за аеродинамічним обвісом, спойлером, збільшеними повітрозабірниками та особливими колісними дисками.

Салон Volkswagen Polo R WRC оздоблений алькантарою. Оснащення охоплює спортивні сидіння і кермо.

Головна ж особливість Volkswagen Polo R WRC — 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 220 к. с. і 350 Нм. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 243 км/год.

Заряджений хетчбек залишився передньопривідним, хоча ралійний VW Polo R WRC отримав повний привід. Зате йому доопрацювали ходову і встановили збільшені гальма.

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