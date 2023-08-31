Тепер тільки універсал: представлено новий Volkswagen Passat 2024 (фото)

Volkswagen Passat B9 доступний з бензиновими і дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Нове покоління моделі стало більше та технологічніше.

Volkswagen представив новий Passat дев'ятого покоління. Модель тепер доступна виключно в кузові універсал. Про це розповіли на сайті бренду.

Новий Volkswagen Passat B9 тепер більше недоступний у США. Проте автомобіль можна купити в європейських країнах.

Універсал заснований на платформі MQB Evo, яку також отримають нові Tiguan і Golf. Завдяки цьому модель стала помітно більшою.

Габарити Volkswagen Passat B9:

довжина — 4917 мм;

ширина — 1852 мм;

висота — 1506 мм;

колісна база — 2841 мм.

Дизайн нового Volkswagen Passat сильно змінився. Спереду тепер розташований великий повітрозабірник, а між фарами знаходиться світлодіодна смуга.

Спереду з'явилася світлодіодна смуга Фото: Volkswagen

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок і мають стильне оформлення.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Volkswagen

На вибір запропонують кілька комплектацій універсала, серед яких Business, Elegance та R-Line. Можна обрати колісні диски розміром до 19 дюймів.

В інтер'єрі з'явився новий інформаційно-розважальний дисплей розміром 12,9 або 15 дюймів (залежно від версії) і 10,25-дюймова панель приладів.

Усередині встановлено два великі дисплеї Фото: Volkswagen

Селектор коробки передач переміщено на кермову колонку. Завдяки цьому в салоні з'явилося багато місця для зберігання речей.

Об'єм багажника становить 690 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, то об'єм збільшиться до 1920 літрів.

Новий Volkswagen Passat отримав збільшений багажник Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat B9 оснащується несолькими силовими установками на вибір. Уперше в історії модель можна замовити з "м'яким" гібридом із 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 148 к.с.

Також доступний 2,0-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 201 або 261 к.с. Топова версія поєднується з системою повного приводу 4Motion.

Крім цього можна вибрати 2,0-літровий турбодизель потужністю 121, 148 або 190 к.с. Усі двигуни працюють у парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.

Клієнтам запропонують і Plug-In гібриди потужністю від 201 до 268 к.с. Вони можуть проїхати до 100 км на електротязі. Сумарний запас ходу становить близько 1000 км.

Новий Volkswagen Passat B9 надійде в продаж у першому кварталі 2024 року. Вартість універсала стане відома пізніше.

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