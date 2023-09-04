Новий спорткар від Seat вперше показали публіці: його створили спільно з фанатами (фото)

Cupra DarkRebel є демонстрацією дизайну майбутніх автомобілів бренду. Дизайнери обирали з понад 270 000 різних конфігурацій під час створення концепт-кара.

На Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 вперше представили наживо концепт-кар Cupra DarkRebel. Зовнішній вигляд електромобіля створено спільно з фанатами бренду. Про це розповіли на сайті Autocar.

Cupra DarkRebel отримав футуристичний дизайн із гострими гранями. Спереду розташовані масивні повітрозабірники та незвичайна оптика.

Спереду розташовані масивні повітрозабірники Фото: Cupra

Задні ліхтарі об'єднані в один блок і плавно переходять у логотип Cupra. Під ними знаходиться карбоновий дифузор.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: Cupra

Керівник відділу дизайну Cupra Хорхе Дієс заявив, що DarkRebel демонструє стиль майбутніх автомобілів бренду. Він зазначив, що дизайнери створили зовнішній вигляд концепт-кара з нуля, не спираючись на інші моделі.

Cupra DarkRebel також відрізняється наявністю незвичайних бічних дверей. Вони розчиняються вгору, як у деяких моделей Lamborghini.

Концепт-кар розрахований на два посадкових місця. Усередині встановлено незвичайне кермо і цифрову панель приладів.

Інтер'єр Cupra DarkRebel орієнтований на водія Фото: Cupra

Технічні характеристики Cupra DarkRebel тримають у секреті. Цей автомобіль є демонстрацією дизайну, а не технологій бренду.

Колір концепт-кара, а також оздоблення та деякі елементи екстер'єру були створені за допомогою фанатів бренду. Дизайнери обирали з більш ніж 270 000 різних конфігурацій.

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