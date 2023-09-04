Huawei презентували недорогий кросовер із запасом ходу 1000 км (фото)

AITO M7 надійде в продаж у Китаї за ціною від 35 500 доларів. Кросовер може проїхати близько 1000 км із зарядженою батареєю та повним баком палива.

У Китаї представили гібридний кросовер AITO M7. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Бренд AITO був створений Huawei спільно з автовиробником Seres. Вони займаються виробництвом гібридних і електричних моделей.

Спереду AITO M7 розташовані вузькі фари. Між ними знаходиться світлодіодна смуга.

AITO M7 отримав стандартний для кросоверів силует Фото: autohome.com.cn

Новинка отримала традиційний для кросоверів силует. Задні ліхтарі об'єднані в один блок.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити AITO M7:

довжина — 5020 мм;

ширина — 1945 мм;

висота — 1760 мм;

колісна база — 2820 мм.

Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Всередині встановлені 10,25-дюймова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також всередині можна знайти дві панелі бездротової зарядки для електронних гаджетів.

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Базова версія AITO M7 оснащена гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 272 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Повнопривідна модифікація має два електромотори, а сумарна віддача становить 450 к.с. і 660 Нм крутного моменту.

Запас ходу на електротязі становить 200 або 230 км залежно від версії. З повним баком пального і зарядженим акумулятором кросовер здатний проїхати близько 1000 км.

AITO M7 надійде в продаж у Китаї з 12 вересня. Вартість кросовера становитиме від 258 000 до 318 000 юанів (від 35 500 до 43 800 доларів).

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