Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Серед них є безліч цікавих моделей. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спортивні кросовери пропонують більше задоволення від водіння, але залишаються досить практичними. Ці автомобілі можна експлуатувати в будь-який сезон.
У рейтингу представлені найкращі нові спортивні кросовери. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.
Топ 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року:
10. Cupra Formentor
Топова версія Cupra Formentor здатна скласти конкуренцію зарядженим кросоверам від BMW, Mercedes і Audi. Також ця модель вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.
Плюси:
- багате оснащення;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- не найпрактичніший;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- погана шумоізоляція.
9. Audi SQ8
Audi SQ8 має чудову динаміку і приємний звук двигуна. Проте кросовер залишається досить комфортним для повсякденного використання.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- гірше керується, ніж Porsche Cayenne Coupe;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не такий просторий, як Audi SQ7.
8. Volkswagen T-Roc R
Volkswagen T-Roc R пропонує керованість зарядженого хетчбека і практичність кросовера. Також модель пропонує багате оснащення.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужний двигун;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- погана шумоізоляція;
- не найбільш місткий.
7. Audi SQ5
Audi SQ5 дешевше, ніж SQ8, але такий самий приємний в управлінні автомобіль. При цьому кросовер залишається зручним і практичним.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- комфортна підвіска;
- відмінна динаміка.
Мінуси:
- не найбільш захопливий двигун;
- не найприємніша керованість.
6. Audi RS Q8
Audi RS Q8 дарує ще більше позитивних емоцій, ніж SQ8. Це дуже швидкий кросовер із відточеною керованістю.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- велика витрата палива;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- коробка передач іноді працює нестабільно.
5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio пропонує неймовірний звук двигуна і відточену керованість. Кросовер відмінно реагує на повороти керма.
Плюси:
- приємна керованість;
- відмінна динаміка;
- багате оснащення.
Мінуси:
- гучний звук двигуна;
- не найкращий інтер'єр;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
4. Porsche Macan T
Porsche Macan T має більш приємну керованість, порівняно з конкурентами. Також кросовер пропонує розкішний інтер'єр.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- не найпросторіший;
- немає деяких систем безпеки;
- велика витрата палива.
3. Aston Martin DBX
Aston Martin DBX став відповіддю бренду на Lamborghini Urus та інші дуже швидкі кросовери. У підсумку вийшов неймовірно швидкий автомобіль з розкішним інтер'єром.
Плюси:
- потужний двигун;
- приємна керованість;
- відмінна динаміка.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система.
2. Porsche Cayenne Coupe GTS
Експерти заявили, що Porsche Cayenne Coupe GTS має найприємнішу керованість у лінійці моделі. Цей кросовер залишається досить комфортним.
Плюси:
- потужний двигун;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- висока вартість;
- небагате оснащення;
- жорстка підвіска.
1. Ford Puma ST
Кросовер Ford Puma ST дешевший за багатьох конкурентів, але це не заважає йому мати відточену керованість і стильний дизайн. Також ця модель пропонує високий рівень практичності.
Плюси:
- приємна керованість;
- місткий багажник;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.