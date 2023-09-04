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Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Ford | Ford Puma ST пропонує приємну керованість і місткий багажник

До рейтингу увійшли 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Серед них є безліч цікавих моделей. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спортивні кросовери пропонують більше задоволення від водіння, але залишаються досить практичними. Ці автомобілі можна експлуатувати в будь-який сезон.

У рейтингу представлені найкращі нові спортивні кросовери. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

Топ 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року:

10. Cupra Formentor

Cupra Formentor дешевше за конкурентів
Фото: Cupra

Топова версія Cupra Formentor здатна скласти конкуренцію зарядженим кросоверам від BMW, Mercedes і Audi. Також ця модель вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • не найпрактичніший;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • погана шумоізоляція.

9. Audi SQ8

Audi SQ8 пропонує високий рівень комфорту
Фото: Audi

Audi SQ8 має чудову динаміку і приємний звук двигуна. Проте кросовер залишається досить комфортним для повсякденного використання.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • гірше керується, ніж Porsche Cayenne Coupe;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не такий просторий, як Audi SQ7.

8. Volkswagen T-Roc R

Volkswagen T-Roc R має відточену керованість
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc R пропонує керованість зарядженого хетчбека і практичність кросовера. Також модель пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужний двигун;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція;
  • не найбільш місткий.

7. Audi SQ5

Audi SQ5 не тільки швидкий, а й практичний
Фото: Audi

Audi SQ5 дешевше, ніж SQ8, але такий самий приємний в управлінні автомобіль. При цьому кросовер залишається зручним і практичним.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • комфортна підвіска;
  • відмінна динаміка.

Мінуси:

  • не найбільш захопливий двигун;
  • не найприємніша керованість.

6. Audi RS Q8

Audi RS Q8 майже такий самий швидкий, як і Lamborghini Urus
Фото: Audi

Audi RS Q8 дарує ще більше позитивних емоцій, ніж SQ8. Це дуже швидкий кросовер із відточеною керованістю.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • велика витрата палива;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • коробка передач іноді працює нестабільно.

5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio має приємний звук двигуна
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio пропонує неймовірний звук двигуна і відточену керованість. Кросовер відмінно реагує на повороти керма.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • відмінна динаміка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • гучний звук двигуна;
  • не найкращий інтер'єр;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

4. Porsche Macan T

Porsche Macan T пропонує відмінну керованість
Фото: Porsche

Porsche Macan T має більш приємну керованість, порівняно з конкурентами. Також кросовер пропонує розкішний інтер'єр.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • не найпросторіший;
  • немає деяких систем безпеки;
  • велика витрата палива.

3. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX дуже швидкий на прямій
Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX став відповіддю бренду на Lamborghini Urus та інші дуже швидкі кросовери. У підсумку вийшов неймовірно швидкий автомобіль з розкішним інтер'єром.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • відмінна динаміка.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

2. Porsche Cayenne Coupe GTS

Porsche Cayenne Coupe GTS має приємну керованість
Фото: Porsche

Експерти заявили, що Porsche Cayenne Coupe GTS має найприємнішу керованість у лінійці моделі. Цей кросовер залишається досить комфортним.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • небагате оснащення;
  • жорстка підвіска.

1. Ford Puma ST

Ford Puma ST дарує багато позитивних емоцій під час водіння
Фото: Ford

Кросовер Ford Puma ST дешевший за багатьох конкурентів, але це не заважає йому мати відточену керованість і стильний дизайн. Також ця модель пропонує високий рівень практичності.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • місткий багажник;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.